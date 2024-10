Usando IA, China quer extinguir a carreira de prático, uma das mais bem pagas do mundo

A China está liderando uma revolução tecnológica nos portos marítimos, combinando 5G e inteligência artificial para criar "portos inteligentes". Essa transformação promete redefinir o comércio global com operações mais eficientes, seguras e sustentáveis.

No Porto de Tianjin, o maior porto do mundo, um novo terminal totalmente automatizado foi construído em menos de dois anos. O Terminal C, controlado por inteligência artificial, funciona 24 horas por dia utilizando uma frota de 76 caminhões autônomos movidos a energia renovável.

Porto de Tianjin: frota de 76 caminhões autônomos movidos a energia renovável (VCG/VCG /Getty Images)

Os guindastes automatizados desse porto são 20% mais eficientes que os operados manualmente, movimentando 39 contêineres por hora. A atuação também chega em alguns návios, que são autônomos e não necessitam da habilidades de um prático, profissional responsável por "estacionar" a embarcação e que pode ganhar até US$ 60 mil dólares por período trabalhado.

No Porto de Qingdao, que foi pioneiro na implementação da tecnologia 5G, a rede suporta o tráfego de dados de mais de 30 câmeras em alta definição e o controle remoto dos guindastes automatizados. O impacto dessa inovação é visível na economia e na sustentabilidade. A automação reduziu os custos de mão de obra em 70% em comparação com portos tradicionais, além de diminuir o consumo de energia por contêiner em 20%.

A sustentabilidade também é uma prioridade no Porto de Tianjin, onde o Terminal C é alimentado por turbinas eólicas, o que o torna um exemplo de operação com zero emissões de carbono.

Impacto global e a resposta de outros países

Outros países começam a seguir o exemplo da China. Nos Estados Unidos, o Porto de Virgínia recentemente implementou uma rede privada 5G como preparação para adotar sensores de IoT e aplicações de inteligência artificial. No Brasil, o Porto de Leixões foi o primeiro a utilizar a rede 5G, em 2021, empregando drones para monitorar operações complexas e aumentar a segurança.

Especialistas acreditam que essa tendência se espalhará rapidamente. As operações portuárias que não se adaptarem a essa nova realidade correm o risco de ficarem para trás na competição global.