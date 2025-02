Tencent e ByteDance adotam DeepSeek em suas plataformas de nuvem

As gigantes da tecnologia chinesa Tencent Holdings e ByteDance começaram a disponibilizar os modelos de inteligência artificial da DeepSeek em suas plataformas de computação em nuvem. A iniciativa ocorre após o chatbot de código aberto DeepSeek-R1 ganhar destaque mundial.

Expansão da DeepSeek na nuvem

A Tencent Cloud TI Platform anunciou na terça-feira (4) a implementação de um sistema de implantação simplificada para toda a linha de modelos DeepSeek, permitindo que alguns sejam testados gratuitamente por tempo limitado. No mesmo dia, a Volcano Engine, unidade de computação em nuvem da ByteDance, informou que passou a oferecer suporte para o DeepSeek-R1 e o DeepSeek-V3.

Um dia antes, Baidu e Alibaba também haviam lançado funcionalidades semelhantes em seus serviços de nuvem.

DeepSeek-R1 supera o ChatGPT na App Store

Lançado em 20 de janeiro, o DeepSeek-R1 rapidamente se tornou o aplicativo mais baixado na App Store da China e dos EUA em 27 de janeiro, ultrapassando o ChatGPT da OpenAI nos Estados Unidos. [Grifar]O desempenho avançado aliado ao baixo custo transformou a DeepSeek em uma concorrente de peso para os modelos proprietários de empresas americanas.[/grifar]

Além disso, o preço da API do DeepSeek-R1 é altamente competitivo:

1 yuan (US$ 0,14) por milhão de tokens de entrada

por milhão de tokens de entrada 16 yuans (US$ 2,20) por milhão de tokens de saída

Isso representa um custo significativamente menor em comparação com o OpenAI o1, que cobra US$ 15 e US$ 60, respectivamente.

Impacto no mercado de inteligência artificial

A ascensão do DeepSeek-R1 pode desencadear uma nova onda de reduções de preços na indústria de IA. Modelos da DeepSeek oferecidos por Tencent, Baidu e Alibaba já incluem serviços gratuitos por tempo limitado, com a API do DeepSeek-R1 na plataforma da Baidu custando apenas metade do valor oficial.

Diante dessa pressão competitiva, a OpenAI lançou seu primeiro modelo de raciocínio gratuito, o o3-mini, em 31 de janeiro. Antes disso, o acesso à funcionalidade de raciocínio do ChatGPT exigia uma assinatura mínima de US$ 20 mensais.

O sucesso da DeepSeek também gerou especulações sobre possíveis reduções nos custos de treinamento de IA, o que impactou o mercado financeiro. As ações da Nvidia, gigante americana de chips para IA, caíram 17% em 27 de janeiro, refletindo a preocupação dos investidores com essa nova dinâmica do setor.

Tradução: Mei Zhen Li