Synthesia, startup britânica de IA apoiada pela Nvidia, conquista status de unicórnio

Nesta terça-feira, 13, a Synthesia, uma startup de inteligência artificial (IA) com sede no Reino Unido, anunciou que captou cerca de US$ 90 milhões em uma rodada de financiamento liderada pelas firmas de capital de risco Accel e NVentures, de propriedade da Nvidia. Esse aporte levou a avaliação da empresa a US$ 1 bilhão.

A tecnologia da Synthesia tem contribuído para mais de 50 mil empresas, dentre as quais a Amazon.com, na produção de avatares personalizados de IA usados em vídeos instrucionais e corporativos.

Victor Riparbelli, cofundador e CEO da Synthesia, comentou: "Embora não estivéssemos ativamente buscando novos investimentos, a Accel e a Nvidia compartilham nossa visão de transformar a produção de vídeos tradicionais em um fluxo de trabalho digital."

Na contramão do setor

Em meio a um cenário de desaceleração no financiamento causada pelo aumento das taxas de juro e alta inflação, as startups de IA têm se destacado como um ponto de luz para os investimentos neste ano.

Paralelamente, a crescente animação em torno da IA intensificou preocupações de que plataformas de vídeo possam ser utilizadas para criar deepfakes — vídeos ou imagens realísticos ou fabricados por algoritmos de IA treinados com abundância de material online.

Riparbelli informou que a Synthesia, que já tem seis anos de existência, contorna essa questão ao criar avatares somente de pessoas que deram seu consentimento.

