Inteligência artificial para o Instagram: rede social pode ganhar um chatbot em breve

Influenciadores, selfies e inteligência artificial (IA). Esse pode ser o novo pacote essencial da rede social da Meta. É o que afirma o engenheiro reverso Alessandro Paluzzi, que encontrou no código do aplicativo indicadores de que a plataforma tem um chatbot com IA em desenvolvimento.

De acordo com as capturas de tela que ele compartilhou no Twitter, o chatbot poderá responder a perguntas e dar conselhos, e o usuário terá até 30 personalidades para escolher o tom dos textos produzidos automaticamente.

A ideia é ajudar aqueles que acham difícil escrever mensagens, legendas e comentários. Para pedir ajuda, bastará mencioná-lo com @.

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023