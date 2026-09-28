Beto Carrero investe R$ 50 mi na primeira área física da Galinha Pintadinha

A Galinha Pintadinha acaba de ganhar um endereço físico de R$ 50 milhões em Santa Catarina. O Beto Carrero World inaugurou neste fim de semana, em Penha, a Vila da Galinha Pintadinha, primeira área do parque concebida especialmente para crianças na primeira infância.

Mais do que acrescentar um novo personagem ao portfólio, a estreia faz parte de uma transformação em curso no maior parque multitemático da América Latina. O Beto Carrero anunciou um programa de R$ 2 bilhões em investimentos em quatro anos, que inclui novas áreas temáticas, hotéis dentro do complexo e uma nova montanha-russa.

O ciclo ocorre depois de um ano de números recordes para a operação. Em 2025, o parque faturou R$ 660 milhões, alta de 14%, e recebeu 2,9 milhões de visitantes, ante 2,5 milhões no ano anterior. A meta da companhia é chegar a aproximadamente 6 milhões de visitantes por ano até o fim da década.

A Vila inaugurada agora é resultado de uma parceria de sete anos entre o Beto Carrero e a Bromelia Produções, responsável pela Galinha Pintadinha. As primeiras conversas começaram em 2019, durante uma feira em Las Vegas, entre Alex Murad, CEO do parque, e os criadores da personagem, Marcos Luporini e Juliano Prado.

O projeto atravessou a pandemia e levou aproximadamente oito meses para ser construído, com participação de 179 profissionais.

A nova área reúne cenários como a Casa da Galinha Pintadinha, Casa da Borboletinha, Pico do Gavião e Poço do Sapo, além de loja, alimentação temática, encontros com personagens e dois espetáculos diários. Uma das principais atrações é o Galinheiro das Divas, brinquedo infantil produzido pela italiana Zamperla.

“Nos conhecemos em Las Vegas, em 2019, e começamos a conversar sobre a possibilidade de criar uma área da Galinha Pintadinha no parque. A ideia foi evoluindo, virou projeto e, no caminho, também nasceu uma amizade. Tivemos uma pandemia no meio dessa história, mas nunca deixamos de acreditar que seria possível tirar esse sonho do papel”, afirma Alex Murad.

A inauguração coincide com dois aniversários. O Beto Carrero completa 35 anos em 2026, enquanto a Galinha Pintadinha chega aos 20 anos. A personagem soma mais de 60 bilhões de visualizações no mundo, segundo dados divulgados pelas empresas.

Bob Esponja e montanha-russa

A estratégia de expansão do Beto Carrero combina atrações destinadas às crianças menores com brinquedos de grande porte e novos serviços capazes de ampliar o tempo de permanência das famílias no complexo.

Dentro do pacote de R$ 2 bilhões, o parque prepara uma área temática do Bob Esponja, em parceria com a Paramount, prevista para 2028. A principal atração será uma montanha-russa de múltiplos lançamentos, tecnologia que permite impulsionar os trens várias vezes durante o percurso, inclusive em diferentes sentidos.

Segundo Murad, o investimento no equipamento será duas vezes superior ao da atual montanha-russa mais cara do Hemisfério Sul. A nova área ocupará parte do espaço do antigo zoológico e terá forte componente de cenografia e narrativa, integrando os movimentos do brinquedo a elementos visuais, música e ambientação.

O parque também vem destinando recursos à modernização das atrações atuais. A Fire Whip, uma das montanhas-russas mais conhecidas do complexo, passou por uma reforma superior a R$ 24 milhões. Foram substituídos 502 metros de trilhos, além da instalação de novos sistemas de frenagem e automação. A operação envolveu cerca de 140 profissionais, 194 toneladas de equipamentos e mais de 160 horas de testes.

Ao mesmo tempo, atrações históricas começam a dar espaço à nova fase do parque. A Star Mountain foi aposentada depois de 32 anos de operação e cerca de 35 milhões de passageiros. O terreno ocupado pela montanha-russa deverá receber outra área temática destinada ao público familiar.

Outra frente importante do plano de expansão será a hospedagem. O planejamento prevê três torres próprias com 200 apartamentos cada, além de empreendimentos em parceria com terceiros. Atualmente, o Beto Carrero ocupa somente cerca de 10% de uma área total de 14 milhões de metros quadrados, o que abre espaço para ampliar o parque para além das atrações de um único dia.

A estratégia é aumentar o tempo de permanência do visitante e transformar o complexo em um destino de entretenimento mais completo, aproximando seu modelo dos grandes parques internacionais.

A Vila da Galinha Pintadinha entra nessa equação por outra ponta: amplia a oferta para famílias com crianças menores e transforma uma propriedade intelectual brasileira, nascida no ambiente digital, em uma experiência física permanente.

“Mais do que trazer uma personagem para dentro do parque, estamos criando um lugar onde as famílias podem viver juntas aquilo que antes acompanhavam pelas telas. A Vila foi pensada para a criança, mas também para os pais e para toda a família”, afirma Murad.

Com R$ 50 milhões aplicados na nova área, o projeto da Galinha Pintadinha torna-se, assim, mais uma peça de um ciclo de investimentos que pretende levar o Beto Carrero de 2,9 milhões para cerca de 6 milhões de visitantes por ano — e mudar de escala um dos principais ativos do turismo de Santa Catarina.