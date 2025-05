Eletrobras, JBS, Banco do Brasil divulgam balanços nesta semana; confira calendário completo

A temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa nesta semana. Os destaques da agenda são os balanços da JBS (JBSS3) nesta terça, 13, Eletrobras (ELET3), nesta quarta-feira, 14, e Banco do Brasil (BBAS3) nesta quinta, 15.

Entre os bancos, Pagbank (PAGS) e Nubank (NUBR33) vão reportar os resultados nesta terça-feira, 13 de maio.

Veja a agenda de balanços do 1º trimestre de 2025

A EXAME Invest levantou as datas em que as empresas listadas no Ibovespa vão divulgar os seus respectivos balanços do primeiro trimestre. Confira abaixo as datas e o período previsto do reporte dos resultados: