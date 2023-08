Só esta semana: aulas gratuitas ensinam a liderar projetos de inteligência artificial; acompanhe

Começa, nesta segunda-feira, 7 de agosto, o treinamento Carreira em Inteligência Artificial. Promovido pela EXAME com o objetivo de ajudar a qualificar profissionais para essa nova demanda do mercado, o conteúdo será dividido ao longo de quatro aulas e é totalmente gratuito.

Os encontros serão conduzidos pela diretora de tecnologia da EXAME, Izabela Anhollet, que acumula anos de experiência na área e promete revelar o caminho para quem deseja ingressar no setor. “Durante as aulas, vou mostrar porque a Inteligência Artificial é a carreira do futuro e como você pode se tornar um especialista no assunto, obtendo um diploma reconhecido pelo MEC”, garante a executiva em um vídeo que divulga o treinamento.

O lançamento da série gratuita acontece em um momento em que a inteligência artificial ganha projeção acelerada em todo o mundo – com a expectativa de estar presente em pelo menos 75% das empresas até 2027, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Agendamento de reuniões, gestão de projetos, delegação de tarefas, atendimento ao cliente, gestão de estoque e monitoramento de desempenho são alguns exemplos de como a tecnologia tem potencial de melhorar os resultados de organização. Ao classificar, analisar e organizar grandes volumes de dados, a IA também pode ser utilizada para apoiar os processos de tomada de decisão, análise de risco, planejamento estratégico, detecção de fraudes e previsões de tendências.

Mas é preciso alguém para liderar esses projetos – e é aí que surge uma oportunidade para profissionais de diferentes áreas de formação que desejam alavancar suas carreiras.

Foi pensando nisso que a EXAME desenvolveu a série gratuita Carreira em Inteligência Artificial, que estreia nesta segunda-feira. Para acompanhar gratuitamente, basta realizar a sua inscrição clicando no botão abaixo.

