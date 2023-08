Milhões de vagas até 2030: quem são os profissionais mais disputados deste setor trilionário?

A crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade impulsionou a busca por soluções mais sustentáveis nos negócios e trouxe protagonismo para modelos econômicos que priorizam a preservação do meio ambiente o desenvolvimento a longo prazo. O resultado foi um aumento exponencial no número dos chamados “empregos verdes” em todo o mundo.

Somente nos Estados Unidos, a quantidade de empregos em energias renováveis e meio ambiente saltou impressionantes 237% nos últimos cinco anos, ante o aumento de apenas 19% nos empregos em petróleo e gás (energias não renováveis), de acordo com dados do Linkedin.

Novo cenário econômico abre leque de oportunidades para carreiras na área que já movimenta trilhões de dólares. Veja como aproveitá-las!

“Nós estamos experimentando um momento sem precedentes na história, onde estamos reimaginando o futuro do trabalho. Enfrentamos uma necessidade urgente de fazer a transição de nossa sociedade para uma economia verde capaz de enfrentar a ameaça da mudança climática. Precisamos ampliar as habilidades que impulsionam esses empregos e formar um plano de ação”, alerta o relatório Global Green Skills, elaborado pela empresa.

E o Brasil, com sua rica biodiversidade e vastos recursos naturais, está muito bem posicionado para liderar esse movimento.

Economia verde no Brasil

Detentor de uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o Brasil tem se destacado como um promissor polo de produção e desenvolvimento de tecnologias voltadas para a economia verde.

O país já responde por 10% dos empregos verdes em todo o mundo e, de acordo com as projeções mais recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), deve gerar 7,1 milhões de novos empregos no setor até 2030. O número representa mais da metade do total de vagas que devem surgir na América Latina no mesmo período.

Carreira na economia verde: série online e gratuita revela como desenvolver as habilidades verdes mais procuradas pelas empresas. Assista!

Dados da consultoria McKinsey também mostram que apenas as frentes de energia limpa e mercado de carbono podem movimentar mais de 125 bilhões de dólares no país nos próximos anos.

Isso significa que a busca por profissionais brasileiros com as chamadas habilidades verdes deve crescer cada vez mais. Mas não quer dizer que apenas as carreiras tradicionalmente verdes (como Especialista de Sustentabilidade e Gerente de ESG, por exemplo) serão beneficiadas.

“Nem todos os empregos precisarão ser exclusivamente verdes – não é apenas sobre construir painéis solares. É sobre o fabricante de moda sustentável, o gestor de logística, o gerente de vendas...” diz um trecho do Linkedin Global Green Skills Report 2022 – que também

É nesse contexto que a EXAME apresenta a série especial Carreira na Economia Verde. Um treinamento virtual e gratuito que promete revelar tudo o que você precisa saber para construir uma carreira alinhada às novas necessidades do mercado, independentemente da sua área de atuação, e se tornar um dos profissionais mais completos e disputados pelas empresas atualmente.

