Silenciosamente, Suíça se consolida como um dos principais polos de deeptech do mundo

Conhecida por sua neutralidade em questões geopolíticas, além de seus renomados sistemas bancário, relógios e chocolates, a Suíça tem se transformado silenciosamente em um dos ecossistemas de deeptech mais avançados e eficientes do mundo. Esse setor envolve tecnologia de ponta, pesquisa, desenvolvimento de soluções inovadoras e a criação de aplicações focadas em resolver problemas complexos e de longo prazo.

Elaborado em colaboração com Dealroom.co, Startupticker e as firmas de capital de risco Founderful e Kickfund, o relatório Swiss Deep Tech Report 2025 é o primeiro a mapear o desempenho completo do país nesse setor, abrangendo desde instituições de pesquisa e patentes até os resultados de estágios avançados.

Analisando mais de 1.500 startups de deeptech suíças e com dados que se estendem por mais de cinco anos, o relatório posiciona a Suíça não apenas como um centro de excelência acadêmica, mas como um produtor global de inovação baseada em ciência e de retorno para investimentos de riscos.

O relatório também destaca uma nova geração de startups locais que estão impulsionando essa transformação. Inteligência artificial e machine learning já representam 23% das empresas fundadas desde 2021, quase o dobro da participação anterior. Setores como Clima & Energia, Robótica e TechBio também cresceram rapidamente.

Apesar de representar apenas 1,3% da população da Europa, a Suíça abriga 4,8% do talento em IA do continente, refletindo uma forte combinação de excelência acadêmica, talento empreendedor local e crescente apoio de investidores focados no setor.

Quais os principais destaques do relatório?

Empresas de suíças deeptech suíças criaram mais de US$ 100 bilhões em valor combinado de mercado. Entre 2019 e 2025, a Suíça destinou 60% do seu capital de risco total para o setor, mais do que qualquer outro país globalmente. Durante o mesmo período, o país se destacou ao ocupar o primeiro lugar na Europa e o terceiro no mundo em termos de financiamento per capita em deeptech, impulsionado por uma forte base de pesquisa doméstica e o crescente capital internacional.

Quase 96% dos investimentos em rodadas de deeptech de estágio avançado na Suíça foram liderados por investidores globais, com empresas dos EUA e da União Europeia representando a maior parte do fluxo de capital. Além disso, após as britânicas Oxford e Cambridge, duas das quatro principais universidades da Europa na criação de spin-offs de deeptech são suíças: ETH Zurich e EPFL.