Inteligência Artificial

Robotáxis criaram caos em São Francisco após apagão elétrico na cidade; veja vídeo

Apagão no sábado deixou carros autônomos parados em cruzamentos da cidade

André Lopes
Repórter

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 21h32.

Última atualização em 21 de dezembro de 2025 às 21h32.

A Waymo, empresa de veículos autônomos da Alphabet, suspendeu temporariamente no sábado, 20, seu serviço de robotáxis, carros sem motorista, em São Francisco, nos EUA, após um apagão em larga escala deixar diversos veículos parados em vias e cruzamentos da cidade.

Fotos e vídeos publicados nas redes sociais mostraram carros da empresa imobilizados em ruas movimentadas, enquanto motoristas humanos ficaram presos atrás dos veículos ou precisaram desviar para seguir caminho. O incidente está sendo avaliado pela empresa e pela prefeitura da cidade, mas é o primeiro do tipo a expor a dependência dos robôs por energia elétrica e o risco de falhas críticas em situações adversas.

 

A causa da pane

A Waymo não explicou por que a falta de energia teve impacto tão significativo sobre seus veículos autônomos. Uma das hipóteses levantadas é que o apagão tenha desligado semáforos da cidade, dificultando a navegação dos carros.

O prefeito de São Francisco, Daniel Lurie, chegou a recomendar que a população evitasse circular pelas ruas, já que o problema também afetou o sistema de transporte público Muni.

Outras teorias apontam para possíveis falhas em serviços de telefonia celular ou na transmissão de dados de tráfego, elementos essenciais para o funcionamento dos sistemas de direção autônoma.

 

O apagão foi causado por um incêndio em uma subestação da PG&E, concessionária de energia da Califórnia.

Segundo o site SFGate, cerca de 120 mil clientes foram afetados. Embora a maior parte tenha tido o fornecimento restabelecido até o fim de sábado, aproximadamente 35 mil consumidores ainda estavam sem energia na manhã de domingo, de acordo com dados da empresa.

Expansão dos robotáxis ocorre apesar de falhas pontuais

O incidente ocorre em um momento de forte expansão da Waymo. Uma carta vazada da gestora Tiger Global Management revelou que a empresa já realiza cerca de 450 mil corridas de robotáxi por semana, quase o dobro do número divulgado no primeiro semestre. O episódio, no entanto, reforça os desafios operacionais da tecnologia em cenários de falha da infraestrutura urbana.

