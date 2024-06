Reguladores dos EUA investigam Nvidia, Microsoft e OpenAI por conduta antitruste no mercado de IA

Agências reguladoras dos Estados Unidos devem abrir investigações antitruste sobre a Microsoft, OpenAI e Nvidia. A Comissão Federal de Comércio (FTC) liderará as investigações sobre a Microsoft e a OpenAI, enquanto o Departamento de Justiça (DOJ) se concentrará na Nvidia.

Essa divisão de responsabilidades sinaliza um aumento na inspeção regulatória sobre a indústria de IA, que tem experimentado um crescimento explosivo. Ontem, a Nvidia se tornou a segunda empresa mais valiosa do mundo, ultrapassando a Apple e ficando somente atrás da Microsoft, após atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado.

Já a OpenAI e a Microsoft tem uma parceria que se firmou inicialmente em 2019. Desde então, a empresa de Satya Nadella já investiu US$ 13 bilhões na startup que criou o ChatGPT — que hoje, é avaliada em US$ 86 bilhões — e integrou sua tecnologia a produtos como o Copilot, do Windows.

Segundo reportagem do New York Times, as investigações devem ser sobre a conduta dessas empresas no mercado de IA e não focará, por exemplo, em fusões e aquisições.

Por que agora?

As investigações surgem em um momento de crescente preocupação com o rápido avanço da IA sem a devida supervisão. Recentemente, fncionários atuais e antigos da OpenAI expressaram preocupações em uma carta aberta sobre a falta de regulamentação e proteção para denunciantes na indústria.

A FTC já havia iniciado um estudo em janeiro para examinar as parcerias entre desenvolvedores de IA e grandes provedores de serviços em nuvem, como parte de uma abordagem mais ampla para entender o impacto da IA nos mercados.