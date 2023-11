Fim da OpenAI? Leia a carta aberta dos 600 funcionários que ameaçam a se demitir da empresa

A crise na OpenAI está se agravando: uma carta aberta dos funcionários da empresa pede para que o conselho de diretores renuncie ao cargo e traga de volta o ex-CEO, Sam Altman, e o ex-presidente, Greg Brockman. Caso contrário, essas pessoas garantem que há uma proposta para trabalharem na nova divisão de IA liderada por Altman na Microsoft.

A carta, que foi divulgada pela jornalista Kara Swisher, acusa o conselho de diretores de não fornecer evidências escritas suficientes para justificar a demissão de Sam Altman. Além disso, os funcionários argumentam que a conduta da diretoria demonstra falta de competência para supervisionar a OpenAI, uma das líderes mundiais em IA.

A carta também aponta que a recente substituição da CEO interina, Mira Murati, por Emmett Shear, prejudicou ainda mais a estabilidade da empresa, resultando em uma decisão que foi "contra os melhores interesses da companhia", de acordo com os funcionários.

Entre os nomes que assinaram a carta estão a própria Mira Murati, CTO da OpenAI, que assumiu interinamente o cargo de Altman após sua saída, e Ilya Sutskever, co-fundador do projeto e membro do conselho de diretores. Rumores sugerem que desavenças entre Sutskever e Altman podem ter contribuído para a demissão do ex-CEO.

O diretor da empresa também se manifestou sobre a situação, admitindo que se arrepende das decisões tomadas no conselho e que "nunca quis prejudicar a OpenAI".

Em um trecho traduzido da carta, os funcionários afirmam: "Suas ações tornaram claro que vocês são incapazes de supervisionar a OpenAI. Nós não podemos trabalhar com pessoas que não possuem competência, julgamento e zelo pela nossa missão e funcionários. Nós, do abaixo-assinado, podemos optar por sair da OpenAI e ingressar na nova subsidiária anunciada pela Microsoft liderada por Sam Altman e Greg Brockman."

A Microsoft já confirmou que há vagas disponíveis para todos os funcionários da OpenAI em sua subsidiária, caso optem por se juntar à nova empreitada. A situação continua a se desdobrar, e os próximos passos da OpenAI e de seus funcionários permanecem incertos.

Leia a carta na integra

Para o Quadro de Diretores da OpenAI,

A OpenAI é líder mundial em IA. Nós, funcionários da OpenAI, desenvolvemos os melhores modelos e abrimos campo para novas fronteiras. Nosso trabalho em segurança e controle de IA molda as normas globais. Os produtos que construímos são usados por milhões de pessoas ao redor do mundo. A companhia em que trabalhamos e valorizamos nunca esteve numa posição tão forte, até agora.

O processo no qual vocês demitiram Sam Altman e removeram Greg Brockman do quadro prejudicou todo esse trabalho e minou nossa missão e empresa. Sua conduta deixou claro que vocês não tinham a competência para supervisionar a OpenAI.

Quando nós inesperadamente soubemos da decisão, o time de liderança da OpenAI atuou rapidamente para estabilizar a empresa. Eles ouviram suas queixas com cuidado e tentaram cooperar em todas as frentes. Apesar de muitos pedidos de fato específicos sobre suas alegações, vocês nunca mostraram nenhuma evidência escrita. Eles também perceberam que vocês não eram capazes de carregar com suas responsabilidades e estavam negociando em má-fé.

O time de liderança sugeriu que o caminho mais estável — aquele que melhor serviria nossa missão, empresa, investidores, empregados e público — seria que vocês pedissem demissão e colocassem no lugar um quadro qualificado para liderar a empresa com estabilidade.

A liderança trabalhou com vocês para encontrar um desfecho mútuo. Mesmo assim, dois dias após a decisão inicial, vocês novamente substituíram a CEO interina Mira Murati contra os melhores interesses da empresa. Vocês ainda informaram a liderança que permitir que a companhia fosse destruída “seria consistente com a missão”.

Suas ações tornaram claro que vocês são incapazes de supervisionar a OpenAI. Nós não podemos trabalhar com pessoas que não possuem competência, julgamento e zelo pela nossa missão e funcionários. Nós, do abaixo-assinado, podemos optar por sair da OpenAI e ingressar na nova subsidiária anunciada pela Microsoft liderada por Sam Altman e Greg Brockman. A Microsoft nos garantiu que existem vagas para todos os funcionários da OpenAI nessa subsidiária caso queiramos participar. Tomaremos essa decisão de forma iminente, a não ser que todos os membros do quadro atual peçam demissão e o conselho anuncie dois novos diretores independentes, como Bret Taylor e Will Hurd, e recontrate Sam Altman e Greg Brockman.