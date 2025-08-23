Quanto ganha um especialista de IA? Funcionários da Microsoft revelaram salários e bônus

Funcionários da Microsoft estão compartilhando anonimamente suas remunerações em uma planilha colaborativa que já reúne mais de 850 registros autoenviados, segundo revelou o site Business Insider. A planilha inclui dados sobre salário-base, bônus em dinheiro e prêmios em ações de funcionários da área de engenharia de software nos Estados Unidos.

Embora a iniciativa tenha como objetivo promover transparência salarial, os dados não são oficiais nem abrangem a totalidade dos 228 mil funcionários da empresa, número registrado até 30 de junho. A maior parte da amostra se concentra em engenheiros de software, e as faixas salariais autodeclaradas vão de US$ 120 mil a US$ 250 mil anuais no salário-base, dependendo do nível e da equipe.

Segundo o Business Insider, a planilha revela que equipes vinculadas a projetos de inteligência artificial, como a área de Nuvem + IA, lideram a remuneração média: US$ 204 mil de salário-base anual, além de bônus que podem ultrapassar US$ 200 mil e prêmios em ações de até US$ 1 milhão. Em contraste, outras áreas como Xbox e Experiências + Dispositivos têm remunerações médias mais baixas, em torno de US$ 170 mil.

Faixas de remuneração por cargo – Microsoft (valores anuais)

Cargo estimado Salário base Bônus em dinheiro % de bônus Prêmio em ações Engenheiro de software júnior US$ 120,8k–124k R$ 628 mil–645 mil US$ 3k–19,3k R$ 15,6 mil–100,4 mil 8–14% US$ 7k–19,3k R$ 36,4 mil–100,4 mil Engenheiro de software pleno US$ 111k–160k R$ 577 mil–832 mil US$ 9,3k–21,7k R$ 48,4 mil–112,8 mil 8–16% US$ 7,2k–20k R$ 37,4 mil–104 mil Engenheiro de software sênior US$ 128k–170k R$ 665,6 mil–884 mil US$ 11,3k–27k R$ 58,8 mil–140,4 mil 8–20% US$ 10,8k–36k R$ 56 mil–187,2 mil Engenheiro líder US$ 139,2k–191k R$ 724 mil–993 mil US$ 11k–30,8k R$ 57,2 mil–160 mil 8–20% US$ 8k–45k R$ 41,6 mil–234 mil Engenheiro de software principal (Principal Software Engineer) US$ 153,5k–224,8k R$ 798 mil–1,169 milhão US$ 8k–50k R$ 41,6 mil–260 mil 10–25% US$ 22k–64k R$ 114,4 mil–332,8 mil Engenheiro sênior principal / Gerente de engenharia US$ 162,7k–230,6k R$ 846 mil–1,199 milhão US$ 11k–50k R$ 57,2 mil–260 mil 10–140% US$ 38k–80k R$ 197,6 mil–416 mil Gerente de engenharia sênior US$ 188k–230k R$ 977,6 mil–1,196 milhão US$ 32,7k–61,7k R$ 170 mil–320,8 mil 16–28% US$ 39k–91k R$ 202,8 mil–473,2 mil Diretor de engenharia US$ 217,6k–269k R$ 1,131 milhão–1,398 milhão US$ 59k–60,7k R$ 306,8 mil–315,6 mil 20–120% US$ 78k–140k R$ 405,6 mil–728 mil Diretor sênior / Executivo técnico US$ 248k–250k R$ 1,289 milhão–1,3 milhão US$ 70k–82k R$ 364 mil–426,4 mil 28–34% US$ 145k–252k R$ 754 mil–1,310 milhão

Os dados, no entanto, apresentam limitações. Funcionários com salários mais altos ou maior tempo de empresa tendem a participar menos dessas planilhas, o que pode gerar uma sub-representação das faixas salariais superiores. Além disso, registros com dados considerados inconsistentes foram excluídos da análise.

Microsoft busca engenheiros de IA e flexibiliza diretrizes salariais

A divulgação ocorre em um momento em que a Microsoft busca reforçar seu time de IA, oferecendo pacotes multimilionários para atrair talentos da Meta e de outras big techs. De acordo com documentos internos obtidos pelo Business Insider, a empresa ajustou suas diretrizes de remuneração neste ano para permitir exceções e tornar suas propostas mais competitivas.

A ofensiva por talentos contrasta com a decisão recente da empresa de cortar milhares de postos de trabalho ao longo de 2025. Ainda assim, a Microsoft afirma que seu quadro de funcionários permanecerá estável, sugerindo que os cortes foram compensados por novas contratações estratégicas, principalmente em IA.

A Microsoft se recusou a comentar os dados da planilha ou as diretrizes internas reveladas. O foco em transparência informal entre os funcionários reflete uma prática cada vez mais comum no setor de tecnologia, onde planilhas de remuneração circulam em grupos fechados para p