Quanto ganha um especialista de IA? Funcionários da Microsoft revelaram salários e bônus

Mais de 850 funcionários da Microsoft revelam ganhos em planilha interna

Satya Nadella: CEO da Microsoft (Leandro Fonseca/Exame)

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13h16.

Funcionários da Microsoft estão compartilhando anonimamente suas remunerações em uma planilha colaborativa que já reúne mais de 850 registros autoenviados, segundo revelou o site Business Insider. A planilha inclui dados sobre salário-base, bônus em dinheiro e prêmios em ações de funcionários da área de engenharia de software nos Estados Unidos.

O ciclo do monopólio: Google revive pressão que alterou os planos da Microsoft nos anos 2000

Embora a iniciativa tenha como objetivo promover transparência salarial, os dados não são oficiais nem abrangem a totalidade dos 228 mil funcionários da empresa, número registrado até 30 de junho. A maior parte da amostra se concentra em engenheiros de software, e as faixas salariais autodeclaradas vão de US$ 120 mil a US$ 250 mil anuais no salário-base, dependendo do nível e da equipe.

Segundo o Business Insider, a planilha revela que equipes vinculadas a projetos de inteligência artificial, como a área de Nuvem + IA, lideram a remuneração média: US$ 204 mil de salário-base anual, além de bônus que podem ultrapassar US$ 200 mil e prêmios em ações de até US$ 1 milhão. Em contraste, outras áreas como Xbox e Experiências + Dispositivos têm remunerações médias mais baixas, em torno de US$ 170 mil.

Faixas de remuneração por cargo – Microsoft (valores anuais)

Cargo estimadoSalário baseBônus em dinheiro% de bônusPrêmio em ações
Engenheiro de software júniorUS$ 120,8k–124k R$ 628 mil–645 milUS$ 3k–19,3k R$ 15,6 mil–100,4 mil8–14%US$ 7k–19,3k R$ 36,4 mil–100,4 mil
Engenheiro de software plenoUS$ 111k–160k R$ 577 mil–832 milUS$ 9,3k–21,7k R$ 48,4 mil–112,8 mil8–16%US$ 7,2k–20k R$ 37,4 mil–104 mil
Engenheiro de software sêniorUS$ 128k–170k R$ 665,6 mil–884 milUS$ 11,3k–27k R$ 58,8 mil–140,4 mil8–20%US$ 10,8k–36k R$ 56 mil–187,2 mil
Engenheiro líderUS$ 139,2k–191k R$ 724 mil–993 milUS$ 11k–30,8k R$ 57,2 mil–160 mil8–20%US$ 8k–45k R$ 41,6 mil–234 mil
Engenheiro de software principal (Principal Software Engineer)US$ 153,5k–224,8k R$ 798 mil–1,169 milhãoUS$ 8k–50k R$ 41,6 mil–260 mil10–25%US$ 22k–64k R$ 114,4 mil–332,8 mil
Engenheiro sênior principal / Gerente de engenhariaUS$ 162,7k–230,6k R$ 846 mil–1,199 milhãoUS$ 11k–50k R$ 57,2 mil–260 mil10–140%US$ 38k–80k R$ 197,6 mil–416 mil
Gerente de engenharia sêniorUS$ 188k–230k R$ 977,6 mil–1,196 milhãoUS$ 32,7k–61,7k R$ 170 mil–320,8 mil16–28%US$ 39k–91k R$ 202,8 mil–473,2 mil
Diretor de engenhariaUS$ 217,6k–269k R$ 1,131 milhão–1,398 milhãoUS$ 59k–60,7k R$ 306,8 mil–315,6 mil20–120%US$ 78k–140k R$ 405,6 mil–728 mil
Diretor sênior / Executivo técnicoUS$ 248k–250k R$ 1,289 milhão–1,3 milhãoUS$ 70k–82k R$ 364 mil–426,4 mil28–34%US$ 145k–252k R$ 754 mil–1,310 milhão

Os dados, no entanto, apresentam limitações. Funcionários com salários mais altos ou maior tempo de empresa tendem a participar menos dessas planilhas, o que pode gerar uma sub-representação das faixas salariais superiores. Além disso, registros com dados considerados inconsistentes foram excluídos da análise.

Microsoft busca engenheiros de IA e flexibiliza diretrizes salariais

A divulgação ocorre em um momento em que a Microsoft busca reforçar seu time de IA, oferecendo pacotes multimilionários para atrair talentos da Meta e de outras big techs. De acordo com documentos internos obtidos pelo Business Insider, a empresa ajustou suas diretrizes de remuneração neste ano para permitir exceções e tornar suas propostas mais competitivas.

A ofensiva por talentos contrasta com a decisão recente da empresa de cortar milhares de postos de trabalho ao longo de 2025. Ainda assim, a Microsoft afirma que seu quadro de funcionários permanecerá estável, sugerindo que os cortes foram compensados por novas contratações estratégicas, principalmente em IA.

A Microsoft se recusou a comentar os dados da planilha ou as diretrizes internas reveladas. O foco em transparência informal entre os funcionários reflete uma prática cada vez mais comum no setor de tecnologia, onde planilhas de remuneração circulam em grupos fechados para p

Acompanhe tudo sobre:MicrosoftInteligência artificial

