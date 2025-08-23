Quanto ganha um especialista de IA? Funcionários da Microsoft revelaram salários e bônus

Satya Nadella: CEO da Microsoft (Leandro Fonseca/Exame)
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 13h16.
Última atualização em 23 de agosto de 2025 às 13h44.
Funcionários da Microsoft estão compartilhando anonimamente suas remunerações em uma planilha colaborativa que já reúne mais de 850 registros autoenviados, segundo revelou o site Business Insider. A planilha inclui dados sobre salário-base, bônus em dinheiro e prêmios em ações de funcionários da área de engenharia de software nos Estados Unidos.
Embora a iniciativa tenha como objetivo promover transparência salarial, os dados não são oficiais nem abrangem a totalidade dos 228 mil funcionários da empresa, número registrado até 30 de junho. A maior parte da amostra se concentra em engenheiros de software, e as faixas salariais autodeclaradas vão de US$ 120 mil a US$ 250 mil anuais no salário-base, dependendo do nível e da equipe.
Segundo o Business Insider, a planilha revela que equipes vinculadas a projetos de inteligência artificial, como a área de Nuvem + IA, lideram a remuneração média: US$ 204 mil de salário-base anual, além de bônus que podem ultrapassar US$ 200 mil e prêmios em ações de até US$ 1 milhão. Em contraste, outras áreas como Xbox e Experiências + Dispositivos têm remunerações médias mais baixas, em torno de US$ 170 mil.
|Cargo estimado
|Salário base
|Bônus em dinheiro
|% de bônus
|Prêmio em ações
|Engenheiro de software júnior
|US$ 120,8k–124k R$ 628 mil–645 mil
|US$ 3k–19,3k R$ 15,6 mil–100,4 mil
|8–14%
|US$ 7k–19,3k R$ 36,4 mil–100,4 mil
|Engenheiro de software pleno
|US$ 111k–160k R$ 577 mil–832 mil
|US$ 9,3k–21,7k R$ 48,4 mil–112,8 mil
|8–16%
|US$ 7,2k–20k R$ 37,4 mil–104 mil
|Engenheiro de software sênior
|US$ 128k–170k R$ 665,6 mil–884 mil
|US$ 11,3k–27k R$ 58,8 mil–140,4 mil
|8–20%
|US$ 10,8k–36k R$ 56 mil–187,2 mil
|Engenheiro líder
|US$ 139,2k–191k R$ 724 mil–993 mil
|US$ 11k–30,8k R$ 57,2 mil–160 mil
|8–20%
|US$ 8k–45k R$ 41,6 mil–234 mil
|Engenheiro de software principal (Principal Software Engineer)
|US$ 153,5k–224,8k R$ 798 mil–1,169 milhão
|US$ 8k–50k R$ 41,6 mil–260 mil
|10–25%
|US$ 22k–64k R$ 114,4 mil–332,8 mil
|Engenheiro sênior principal / Gerente de engenharia
|US$ 162,7k–230,6k R$ 846 mil–1,199 milhão
|US$ 11k–50k R$ 57,2 mil–260 mil
|10–140%
|US$ 38k–80k R$ 197,6 mil–416 mil
|Gerente de engenharia sênior
|US$ 188k–230k R$ 977,6 mil–1,196 milhão
|US$ 32,7k–61,7k R$ 170 mil–320,8 mil
|16–28%
|US$ 39k–91k R$ 202,8 mil–473,2 mil
|Diretor de engenharia
|US$ 217,6k–269k R$ 1,131 milhão–1,398 milhão
|US$ 59k–60,7k R$ 306,8 mil–315,6 mil
|20–120%
|US$ 78k–140k R$ 405,6 mil–728 mil
|Diretor sênior / Executivo técnico
|US$ 248k–250k R$ 1,289 milhão–1,3 milhão
|US$ 70k–82k R$ 364 mil–426,4 mil
|28–34%
|US$ 145k–252k R$ 754 mil–1,310 milhão
Os dados, no entanto, apresentam limitações. Funcionários com salários mais altos ou maior tempo de empresa tendem a participar menos dessas planilhas, o que pode gerar uma sub-representação das faixas salariais superiores. Além disso, registros com dados considerados inconsistentes foram excluídos da análise.
A divulgação ocorre em um momento em que a Microsoft busca reforçar seu time de IA, oferecendo pacotes multimilionários para atrair talentos da Meta e de outras big techs. De acordo com documentos internos obtidos pelo Business Insider, a empresa ajustou suas diretrizes de remuneração neste ano para permitir exceções e tornar suas propostas mais competitivas.
A ofensiva por talentos contrasta com a decisão recente da empresa de cortar milhares de postos de trabalho ao longo de 2025. Ainda assim, a Microsoft afirma que seu quadro de funcionários permanecerá estável, sugerindo que os cortes foram compensados por novas contratações estratégicas, principalmente em IA.
A Microsoft se recusou a comentar os dados da planilha ou as diretrizes internas reveladas. O foco em transparência informal entre os funcionários reflete uma prática cada vez mais comum no setor de tecnologia, onde planilhas de remuneração circulam em grupos fechados para p