Próximo iPhone será produzido com ajuda de robôs humanoides

A maior empresa de robôs humanoides autônomos da China, a Ubtech irá fornecer robôs humanoides para fábricas da fornecedora da Apple, a Foxconn. Os robôs terão uma tarefa bastante complexa executar e delicada, segundo informou a UBtech, em uma conferência organizada pelo site de notícias South China Morning.

O robô humanoide Walker S1 já completou dois meses de treinamento na fábrica da Foxconn no distrito de Longhua, e Shenzen. Em breve, o robô também chegará a manufatura de veículos da companhia na cidade de Zhengzhou. Ambas empresas assinaram uma parceria longa para entregar mais robôs na fábrica de iPhones.

Com a parceria, as empresas vão trabalhar juntas para melhorar a movimentação, percepção e tomada de decisão das máquinas. Foxconn e Ubtech também irã lançar juntas um laboratório para explorar a aplicação da tecnologia.

A Ubtech pretende lançar uma nova versão do Walker S1, que se chamará Walker S2, no segundo trimestre deste ano. A companhia também disse que é o parceiro exclusivo da Foxconn e que as máquinas irão ajudar a reduzir o custo da cadeia de produção.

O investimento nos robôs humanoides das empresas ocorre em um cenário de foco da China de integrar essas máquinas em diversas indústrias e automatizar processos. Segundo o relatório Internacional de Federação da Robótica, a China já ultrapassou a Alemanha e o Japão na adoção de robôs industriais e registrou 470 robôs para cada 10 mil funcionários em 2023.

Como funciona o Walker S1

Atualmente, o robô Walker S1 costuma ser mais utilizado na fabricação de carros, como BYD. A Ubtech anunciou que, na fábrica da BYD, foi aplicado um sistema autônomo, em que os próprios robôs humanoides controlam veículos de logística.

Lançado em 2024, Walker S1 tem uma altura de 172 centímetros e pesa 76 kg. O robô conta com percepção de 36º, membros articulados e seis sensores táteis nas mãos. O robô utiliza tecnologia de modelo avançado de planejamento, o que permite a habilidade da máquina de entender intenções e planejamento de tarefas.