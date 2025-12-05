Prêmio Nobel para IA? CEO do SoftBank diz que tecnologia vai superar humanos

O CEO do SoftBank, Masayoshi Son, afirmou nesta sexta-feira, 5, que a Inteligência Artificial (IA) avançada poderá superar os seres humanos a ponto de transformar as pessoas "em peixes" e até conquistar o Prêmio Nobel de Literatura.

A declaração foi feita durante uma reunião com o presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, em Seul, onde o CEO de um dos principais investidores da OpenAI e seu ChatGPT descreveu um futuro em que a super-IA vai ultrapassar a inteligência humana em uma proporção de 10.000 para 1.

“A diferença entre o cérebro humano e o peixe dourado no aquário é de 10.000 vezes”, disse Son, sugerindo que a IA se tornará “10.000 vezes mais inteligente” que os seres humanos.

Son usou a metáfora do peixe dourado para ilustrar o que vê como uma revolução na relação entre humanidade e IA.

"Nós nos tornaremos peixes e a IA se tornará os humanos", disse Son.

Ele reforçou a ideia de que a inteligência artificial avançada (ASI) será incomparavelmente superior à humana.

Previsões sobre o futuro da IA e o impacto no conhecimento humano

O CEO do SoftBank comparou o futuro relacionamento com a IA ao vínculo entre humanos e animais de estimação, dizendo: “Tentamos fazê-los felizes... tentamos viver em paz com eles”. Ele garantiu que a super-IA não teria interesse em "nos comer" e que sua função não seria de consumir recursos como a proteína. Em uma interação descontraída, o presidente Lee questionou se a super-IA poderia um dia ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, uma sugestão que Son considerou plausível.

Son, cujas previsões frequentemente causam repercussão no setor tecnológico, acredita que a Inteligência Artificial Geral (AGI), uma versão da IA que superaria os humanos em várias tarefas, poderia ser alcançada em uma década. A ASI, por sua vez, é um conceito que os cientistas ainda consideram distante, mas que já é discutido como um possível cenário futuro.

Desafios para o desenvolvimento da IA e os limites da tecnologia

Embora ainda em estágio de desenvolvimento, as implicações do avanço da IA são cada vez mais debatidas no setor de tecnologia, que reconhece tanto os potenciais benefícios quanto os desafios que a IA avançada poderia trazer. Especialistas têm debatido os riscos e as oportunidades de um futuro em que a inteligência artificial não só auxiliaria, mas, em alguns cenários, poderia superar as capacidades humanas.

*Com informações da AFP