Robôs que pensam? Como a nova geração de robôs vai mudar a indústria para sempre

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 11h36.
A inteligência artificial está entrando em uma nova fase: a Physical AI. Essa tendência representa um salto na automação industrial, oferecendo soluções poderosas para desafios que vão desde custos crescentes e escassez de mão de obra até a pressão por maior personalização e sustentabilidade.
Um novo relatório do Fórum Econômico Mundial mostra como os avanços em inteligência artificial, sensores e hardware estão dando origem a uma geração de robôs industriais mais inteligentes, adaptáveis e ágeis.
Grandes atores como Amazon e Foxconn já colhem os frutos dessa revolução, com ganhos em eficiência, redução de erros, entregas mais rápidas e criação de novos empregos qualificados.
Os robôs industriais surgiram nos anos 1960 e eram programados para executar tarefas repetitivas e de alta precisão. Esse modelo dominou setores como automotivo e eletrônicos, mas sempre com limitações de flexibilidade.
Agora, a Physical AI está mudando esse cenário com robôs que aprendem, percebem e se adaptam a ambientes complexos. Eles deixam de seguir regras fixas e passam a executar tarefas com variação, tornando-se úteis não apenas em linhas de produção de alto volume, mas também em operações de média escala ou até personalizadas.
O estudo do Fórum Econômico Mundial identifica três grandes categorias nessa evolução:
O setor industrial enfrenta uma tempestade de desafios: cadeias de suprimentos frágeis, aumento no preço de matérias-primas e energia, pressão por sustentabilidade e falta de trabalhadores qualificados.
Para as empresas, dominar a inteligência artificial significa muito mais do que apenas adotar tecnologia: é a chance de conquistar vantagens em um mercado em rápida transformação.
Nesse cenário, a Physical AI não é apenas uma ferramenta de produtividade, mas também uma resposta estratégica para aumentar resiliência, flexibilidade e competitividade.
A Physical AI não é mais uma visão futurista – ela já está remodelando fábricas e cadeias de suprimentos ao redor do mundo. Para aproveitar plenamente essa transformação, fabricantes devem adotar uma estratégia de automação integrada, combinando diferentes tipos de robôs e colocando o ser humano no centro desse processo.
Como conclui o Fórum Econômico Mundial, estamos diante de uma nova era em que a robótica inteligente conecta o mundo físico e digital, moldando o futuro da manufatura com mais eficiência, flexibilidade e inovação.
