Perplexity lança IA para criar relatórios, planilhas e dashboards em poucos minutos

O buscador baseado em inteligência artificial Perplexity liberou recentemento uma nova ferramenta, a Perplexity Labs, que permite a criação de diversos tipos de arquivos, como relatórios, planilhas e dashboards, ampliando suas funcionalidades além da busca tradicional. Disponível para assinantes do plano Pro, que custa US$ 20 mensais, a novidade reforça a concorrência da empresa com o Google.

Segundo a startup, diferentemente do Deep Research, que faz buscas avançadas e entrega respostas em 3 ou 4 minutos, a Labs é um pouco mais demorada – cerca de 10 minutos ou mais –, mas ajuda a concluir diversos projetos pessoais e profissionais que demorariam dias de trabalho, pesquisa e coordenação de diversas habilidades.

Utilizando recursos como busca na web, execução de código e criação de gráficos e imagens para gerar relatórios e visualizações, a ferramenta pode desenvolver apps interativos para web e escrever códigos para estruturar dados, aplicar fórmulas e criar documentos. Todos eles ficam organizados em uma aba própria para visualização e download, facilitando o acompanhamento e utilização dos materiais.

Por enquanto, a novidade pode ser utilizada nas versões web, iOS e Android, mas chegará em breve para os aplicativos da empresa para Mac e Windows. O lançamento coincide com o anúncio da plataforma viral de agentes de IA Manus, que também apresentou uma ferramenta para criação de apresentações, evidenciando a aceleração da corrida por soluções criativas em IA.

Essa novidade faz parte da estratégia da Perplexity de expandir seu alcance para além da busca, com produtos como o navegador web Comet, atualmente em fase de testes, e a recente aquisição da rede social profissional Read.vc.

Foco no mercado corporativo

Neste mês, foi noticiado que a empresa estava em negociações para uma nova rodada de financiamento, ambicionando levantar até US$ 1 bilhão, com uma avaliação que chegaria aos US$ 18 bilhões – mais que o dobro em relação a novembro de 204.

Nos últimos meses, a Perplexity tem investido em funcionalidades voltadas para o mercado corporativo, lançando um plano empresarial com recursos como gestão de usuários e busca interna de conhecimento.