Perplexity AI 'invade' o WhatsApp: saiba como usar a IA no app de mensagens

Em uma movimentação estratégica para aumentar sua base de usuários, o Perplexity AI fez sua estreia no WhatsApp, oferecendo seus serviços de maneira prática e acessível.

O Perplexity AI, que já estava disponível no Telegram sob o nome "askplexbot", agora permite que os usuários se conectem diretamente via WhatsApp para fazer perguntas, realizar pesquisas, resumir informações e até criar imagens personalizadas, tudo sem custo algum.

A integração visa facilitar o acesso ao chatbot em regiões onde o WhatsApp é a plataforma de comunicação dominante, eliminando a necessidade de criação de contas — uma característica que difere de seu aplicativo nativo, que requer o registro do usuário.

A estratégia também visa competir com gigantes do setor, como a OpenAI, que já utiliza plataformas de mensageria para expandir seus serviços.

A experiência do usuário no WhatsApp

Para acessar o Perplexity AI no WhatsApp, basta salvar o número +1 (833) 436-3285 nos contatos e iniciar uma conversa com o chatbot.

Alternativamente, os usuários podem buscar pelo número na barra de pesquisa e clicar no nome do Perplexity para começar a interagir.

O processo é similar ao modelo utilizado para interagir com o ChatGPT no WhatsApp, mas com uma diferenciação importante: enquanto a Meta oferece uma experiência nativa em sua plataforma, a Perplexity se integra diretamente à ferramenta de mensagens, sem necessidade de plataformas externas.

O serviço pode ser acessado em smartphones e computadores, incluindo através do WhatsApp Web, ampliando a flexibilidade de uso.

Novas funcionalidades a caminho

O Perplexity AI irá introduzir novas funcionalidades, como interação por voz, geração de memes e vídeos, ferramentas de checagem de fatos e suporte assistencial.

Embora a integração com grupos do WhatsApp também esteja em desenvolvimento, a limitação da API do WhatsApp pode tornar essa adição um pouco mais demorada.

A versão mais recente do aplicativo Perplexity para iOS já conta com o modo de voz e outras funcionalidades avançadas, colocando o serviço em pé de igualdade com o que os usuários de Android já experimentam.