Pedimos ao ChatGPT um plano para ganhar R$ 1 mil por mês

Pedimos ao ChatGPT para montar uma estratégia realista (Gabriel Vergani / EyeEm/Getty Images)
Redatora
Publicado em 11 de março de 2026 às 14h15.
A ideia de ganhar renda extra com inteligência artificial deixou de ser tendência distante e virou rotina para muitos profissionais. Ferramentas como o ChatGPT já ajudam a planejar tarefas, automatizar trabalhos e criar novas fontes de receita.
Para entender como isso funciona na prática, pedimos ao próprio ChatGPT um plano simples: montar uma estratégia realista para gerar R$ 1 mil por mês de renda extra usando habilidades comuns e ferramentas digitais.
O resultado foi um plano dividido em atividades acessíveis, que combinam produtividade, automação e pequenas oportunidades de trabalho online.
Segundo o plano sugerido pelo ChatGPT, a forma mais rápida de alcançar R$ 1 mil mensais é combinar pequenas fontes de receita. A lógica é simples: atividades que rendem entre R$ 200 e R$ 400 cada podem, juntas, atingir a meta mensal.
Ferramentas de inteligência artificial ajudam principalmente em duas frentes: produção de conteúdo e organização do trabalho. Com prompts bem estruturados, é possível criar textos, ideias de posts e materiais comerciais em poucos minutos.
O modelo também sugere usar plataformas digitais para oferecer serviços simples, como revisão de textos, criação de descrições de produtos ou planejamento de conteúdo para redes sociais.
Na simulação, o ChatGPT propõe dividir a renda extra em três atividades principais. A primeira envolve criação de conteúdo digital usando IA generativa, como textos para blogs ou redes sociais.
A segunda atividade sugerida é oferecer pequenos serviços online. Com ajuda de ferramentas da OpenAI e automação de tarefas, é possível produzir rapidamente descrições de produtos, roteiros curtos ou materiais de marketing.
A terceira fonte de renda envolve microtarefas digitais: revisão de textos, organização de planilhas ou curadoria de conteúdo. Somadas, essas atividades poderiam gerar cerca de R$ 250 a R$ 350 cada.
O crescimento dessas oportunidades acompanha a expansão do uso de IA nas empresas. Hoje, cerca de 88% das organizações utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função, segundo levantamento recente da McKinsey.
Mesmo assim, muitas companhias ainda estão em fase inicial de adoção. A maioria testa ferramentas ou implementa projetos piloto antes de expandir o uso da tecnologia em toda a operação.
Esse cenário cria espaço para freelancers e profissionais independentes que sabem usar ferramentas digitais para aumentar produtividade e entregar trabalhos mais rápidos.
