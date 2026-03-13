Inteligência Artificial

Pedimos ao ChatGPT para transformar uma ideia simples em um modelo de negócio lucrativo

Veja como a inteligência artificial pode estruturar um modelo de negócio a partir de uma ideia básica

(Deagreez/Getty Images)

(Deagreez/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 16h06.

Ter uma ideia é apenas o primeiro passo para empreender. O verdadeiro desafio está em transformar essa ideia em um modelo de negócio capaz de gerar receita e crescer de forma sustentável.

Para entender como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo, pedimos ao ChatGPT que pegasse uma ideia simples e estruturasse um modelo de negócio completo. O objetivo era entender quais etapas são necessárias para transformar um conceito inicial em uma operação com potencial de lucro. As informações foram estruturadas a partir dessa simulação feita com a ferramenta.

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Da ideia ao modelo de negócio

Na simulação, partimos de uma ideia bastante comum: vender café especial por assinatura para consumidores que trabalham em casa.

A partir dessa proposta inicial, o ChatGPT estruturou os principais elementos necessários para transformar o conceito em um modelo de negócio viável. O primeiro passo foi identificar o público-alvo e o problema que o produto resolve.

Nesse caso, a ideia atende profissionais que buscam café de qualidade sem precisar sair de casa e que valorizam conveniência no dia a dia de trabalho remoto.

Definindo a proposta de valor

Segundo a estrutura sugerida pela inteligência artificial, todo negócio precisa deixar claro por que o cliente escolheria aquele produto em vez de outras opções.

No exemplo analisado, a proposta de valor seria oferecer cafés especiais selecionados mensalmente, com entrega recorrente e curadoria de grãos de diferentes regiões produtoras.

Essa diferenciação ajuda a posicionar o negócio não apenas como uma venda de café, mas como uma experiência de consumo.

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Como o negócio pode gerar receita

Outro ponto estruturado pelo ChatGPT foi o modelo de monetização.

No caso da assinatura de café, a receita poderia vir de planos mensais com diferentes níveis de consumo. Um exemplo sugerido foi:

  • plano básico com uma entrega mensal

  • plano intermediário com duas entregas por mês

  • plano premium com kits exclusivos e cafés raros

Esse modelo recorrente ajuda a criar previsibilidade de receita e melhora o planejamento financeiro da empresa.

Estrutura de custos e operação

A inteligência artificial também destacou os principais custos que precisariam ser considerados para viabilizar o negócio.

Entre eles aparecem a compra dos grãos, torrefação, embalagem, logística de entrega, marketing digital e operação da plataforma de assinaturas.

Ao mapear esses custos desde o início, o empreendedor consegue estimar margens e definir preços de forma mais estratégica.

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Estratégia para encontrar os primeiros clientes

No planejamento simulado, o ChatGPT também indicou possíveis estratégias de aquisição de clientes.

Entre elas aparecem campanhas em redes sociais, conteúdo sobre cultura do café, parcerias com criadores de conteúdo e anúncios segmentados para profissionais que trabalham remotamente.

A ideia é validar o interesse do mercado rapidamente antes de escalar a operação.

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