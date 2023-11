Ozone, nova aposta da Y Combinator em IA, capta US$ 7,1 milhões

A Ozone, empresa participante da renomada aceleradora Y Combinator e especializada em soluções de edição de vídeo, anunciou a captação de US$ 7,1 milhões em rodada de investimento seed. A startup, que desenvolveu um editor de vídeo colaborativo baseado em nuvem e assistido por inteligência artificial, agora disponibiliza sua plataforma em versão beta aberta ao público.

A ferramenta da Ozone foi projetada para otimizar o processo de edição de vídeos, oferecendo aos criadores de conteúdo a possibilidade de realizar tarefas repetitivas de edição em questão de segundos. A iniciativa, frisam os fundadores, não busca substituir a criatividade humana, mas sim fornecer recursos que agilizem e elevem a eficiência na criação de vídeos atraentes.

A equipe da Ozone é composta por nove profissionais, incluindo engenheiros, designers e um gerente de produto, com experiências anteriores em empresas como Adobe, Frame.io, InVision e Disney.

A plataforma permite que os usuários carreguem seus vídeos e apliquem funcionalidades de IA para completar tarefas de edição de forma rápida e intuitiva. O foco inicial da empresa são os criadores de conteúdo e profissionais de marketing que produzem vídeos curtos para plataformas como TikTok, Instagram e YouTube, com planos de expansão para criadores de conteúdos mais longos no futuro.

Com o lançamento público, a Ozone pretende adotar um modelo de negócios freemium, com planos de assinatura mensal de US$ 29 para usuários profissionais individuais e preços empresariais a serem definidos.

Segundo levantou o site TechCrunch, os recursos obtidos com o financiamento serão utilizados para o desenvolvimento da plataforma e a adição de novas funcionalidades, incluindo avanços em IA previstos para os próximos meses.

Investidores como Y Combinator, NEA, General Catalyst, LGVP, Bluewatch Ventures, Polymath Capital Partners, Pioneer Fund, SOMA Capital e Olive Tree Capital, além de fundadores de empresas como Dropbox, Tinder e Lightricks, participaram d