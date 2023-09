Briga no Vale: líderes da Y Combinator e Neo trocam farpas e geram tensão em evento

As vezes, para defender um ponto de vista, é preciso ser incisivo. E os 2.700 participantes do evento anual da Y Combinator em São Francisco viram Garry Tan, CEO da aceleradora, aproveitar a ocasião para amenizar as farpas que trocou semanas antes no X, antigo Twitter, com o líder da Neo, o executivo Ali Partovi.

Tan acusou Partovi de difamar a Y Combinator. Michael Seibel, outro parceiro da Y Combinator, também entrou na discussão, classificando Partovi de forma negativa e mencionando ter ouvido diversas informações controversas sobre ele.

O estopim para essa troca de farpas, segundo o The Information, foi um comentário de Partovi durante um hackathon no campus do Massachusetts Institute of Technology. Ele afirmou aos estudantes que a Neo possui uma proporção mais favorável de mentores para startups em comparação à Y Combinator.

Apesar da natureza relativamente suave das declarações de Partovi, a reação da liderança da Y Combinator causou estranhamento entre alguns fundadores de startups.

Afinal, no cenário das aceleradoras, enquanto a Y Combinator é reconhecida por impulsionar startups de grande sucesso como Stripe e Airbnb, a Neo ainda busca solidificar sua posição.

A intensidade da resposta levanta questionamentos sobre a confiança da Y Combinator em sua posição dominante no ecossistema de startups.

Nova gestão

A tensão de Tan sobre a hegemonia da Y Combinator pode ter um motivo. Em 2022, Tan assumiu o cargo de CEO com a missão de trazer novos unicórnios para o portfólio da aceleradora.

E seu histórico prometia. Tan, originalmente designer e engenheiro de software, passou pela aceleradora em 2008 como cofundador da Posterous, uma plataforma de blogs que mais tarde foi vendida para o Twitter.

Mas a empresa enfrentou percalços com a desaceleração do setor tech. E agora, se adapta a nova dinâmica do capital que está alocado para empresas de dados e inteligência artificial.

Os unicórnios não sugiram, e no talvez no divã, o desejo por animais mitológicos expliquem as rusgas com Partovi,