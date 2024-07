OpenAI lança novo modo de voz superavançado para usuários pagantes

Nesta terça-feira, 30, a OpenAI começou a lançar o Advanced Voice Mode do ChatGPT, proporcionando aos usuários respostas de áudio hiper-realistas.

A versão alfa, disponível inicialmente para um grupo pequeno de usuários do ChatGPT Plus, será gradualmente disponibilizada para todos os assinantes até o fim do terceiro trimestre.

A voz hiper-realista do chatbot foi apresentada pela OpenAI em maio e surpreendeu o público com sua semelhança impressionante com a voz humana real.

A voz, chamada Sky, foi comparada à de Scarlett Johansson, atriz que deu vida à assistente artificial no filme "Ela".

Após a demonstração, Johansson revelou que recusou várias solicitações do CEO da OpenAI, Sam Altman, para usar sua voz, e contratou um advogado para proteger sua imagem.

A OpenAI negou ter usado a voz da atriz, mas acabou removendo a voz da demonstração.

Em junho, a OpenAI anunciou que atrasaria o lançamento do Advanced Voice Mode para melhorar suas medidas de segurança. Agora, um mês depois, a espera acabou (pelo menos parcialmente).

As capacidades de vídeo e compartilhamento de tela, apresentadas também em maio, não farão parte desta versão alfa, sendo lançadas em uma data posterior.