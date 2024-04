OpenAI cresce em usuários, mas concorrência pressiona retenção de talentos na empresa

De acordo com o COO da OpenAI, Brad Lighcap, existem hoje 600 mil pessoas inscritas no ChatGPT Enterprise, versão do chatbot projetada especialmente para grandes empresas. O número é quatro vezes maior do que aquele registrado em janeiro, quando 150 mil indivíduos estavam registrados na plataforma.

A informação foi dada em entrevista para a Bloomberg Technology. A versão empresarial do chatbot foi lançada em agosto, prometendo novas medidas ligadas à privacidade.

Agora, porém, a OpenAI enfrenta concorrência conforme um número crescente de empresas começam a oferecer produtos semelhantes para o lugar de trabalho. Anthropic, Cohere e a Microsoft são algumas das empresas que entraram no mercado.

"Estamos vendo um momentum tremendo", afirmou Lightcap. Ainda de acordo com o executivo, trata-se de um mercado competitivo com um número limitado de pessoas que podem produzir impactos dramáticos nesse campo.

De forma semelhante, o também bilionário Elon Musk declarou na quarta-feira que a Tesla está aumentando os salários da sua equipe de engenharia de inteligência artificial, culpando o que ele chamou de "a guerra de talentos mais louca que eu já vi!".

Atualmente, a OpenAI conta com cerca de 1 200 funcionários segundo Brad Lightcap. A companhia também tem planos de abrir uma unidade em Tóquio. "Queremos aparecer onde nossos clientes estão", justifica o COO da empresa.

Com informações da Bloomberg.