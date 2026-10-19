Mensalidade zero com R$ 50 mil investidos: como funciona o Black com cashback do BTG Pactual

Os brasileiros gastaram US$ 18 bilhões com cartões no exterior em 2025, alta de 14% sobre o ano anterior, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Para quem viaja com frequência e mantém patrimônio investido, a escolha do cartão passou a pesar tanto no custo da viagem quanto na rentabilidade da carteira.

É nesse perfil que o Cartão de Crédito BTG Pactual Black mira. O produto do maior banco de investimentos da América Latina funciona de forma modular: o cliente escolhe quais benefícios quer contratar e pode reduzir a mensalidade, até a isenção total, de acordo com o que investe no banco ou gasta no cartão.

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Um cartão montado por módulos

A lógica do BTG Pactual Black parte de uma pergunta prática: por que pagar por benefícios que não se usa? O cliente começa escolhendo o Programa de Fidelidade, com duas opções. Ao escolher Cashback BTG, recebe de volta 1% do valor da fatura. Com Pontos BTG, acumula 2,2 pontos por dólar gasto.

O saldo de Cashback ou Pontos podem virar desconto na fatura, ser aplicados em investimentos ou transferidos para programas parceiros, como a Livelo,LATAM Pass, Smiles, Azul Fidelidade e TAP. A partir daí, é possível adicionar até cinco Módulos de Benefícios. Entre eles:

Entretenimento , gratuito e incluso no cartão, com descontos no BTG Hall, em produtos Empiricus e no Mastercard Surpreenda;

Viagem , com quatro acessos gratuitos por ano às salas VIP Dragonpass, em mais de mil aeroportos no mundo, benefício que se estende aos cartões adicionais, além de desconto em viagens com a Rhino e no terminal BTG Pactual;

Investimentos , com acesso a um fundo com liquidez diária e sem taxa de administração, além da assinatura da EXAME;

Segurança Extra , com Seguro Conta e Cartão, monitoramento do CPF pelo Serasa e alertas de segurança via WhatsApp.

IOF Zero em um momento de imposto mais alto

Desde julho de 2025, compras internacionais com cartão pagam alíquota de 3,5% de IOF, após o Supremo Tribunal Federal restabelecer o Decreto nº 12.499/2025. Antes, a taxa variava de 1,1% a 3,38%, conforme a modalidade.

Na prática, uma viagem com R$ 20 mil em gastos no cartão carrega R$ 700 só de imposto. Os cartões do BTG Pactual participam da campanha IOF Zero, que isenta de IOF as compras internacionais no crédito por tempo indeterminado, conforme as condições do regulamento.

Para quem viaja a trabalho ou lazer várias vezes por ano, a combinação de IOF Zero, pontos em dólar e acesso a salas VIP transforma o cartão em uma ferramenta de planejamento de viagem, e não só de pagamento.

Mensalidade que diminui com o patrimônio

No BTG Pactual Black, não há mensalidade fixa. O cartão base custa R$ 30 por mês. O Cashback BTG acrescenta R$ 20, o Pontos BTG acrescenta R$ 50 e cada módulo adicional, R$ 40, com exceção do Entretenimento, que é gratuito.

O desconto é progressivo: a cada R$ 10 mil investidos no BTG Pactual ou R$ 1 mil gastos no mês com o cartão, a mensalidade cai R$ 10. O banco aplica sempre o maior desconto entre as duas regras.

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Um exemplo do próprio BTG Pactual é o Black com cashback ter mensalidade de R$ 50. Para zerá-la, basta manter R$ 50 mil investidos no banco ou gastar R$ 5 mil por mês no cartão. Quem faz a portabilidade de salário para a conta BTG garante isenção da mensalidade do Black com cashback enquanto receber o pagamento pelo banco.

Acesso a partir de R$ 5 mil investidos

Embora reconhecido pelo posicionamento no segmento de alta renda, o cartão pode ser solicitado por clientes que investem a partir de R$ 5 mil* nos produtos recomendados do BTG Pactual, por meio do Limite por Investimentos.

A modalidade não tem custo adicional. O valor definido fica bloqueado na conta de investimentos enquanto o limite estiver ativo, mas o cliente segue movimentando a carteira, com resgates e aplicações em renda fixa e fundos.

A disponibilidade depende de análise de crédito, da composição da carteira e do percentual destinado a ativos de renda fixa.

Para quem o cartão faz sentido

O perfil que mais se beneficia é o do investidor que prefere concentrar gastos e patrimônio em uma única instituição. Nesse modelo, o dinheiro aplicado reduz o custo do cartão, e o cartão devolve parte dos gastos em pontos ou cashback que podem voltar para a carteira.

A escolha de um cartão premium costuma começar pelos benefícios. No BTG Pactual Black, começa pelo que o cliente realmente usa.

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*Sujeito a análise de crédito e elegibilidade do produto.