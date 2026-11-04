Oracle cancela acordo de US$ 7 bilhões com Tencent após pressão de Trump

Oracle: acordo com a Tencent previa acesso a capacidade de processamento no Sudeste Asiático, segundo o FT (GREG BAKER/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h53.
A Oracle cancelou um acordo com a Tencent após pressão americana. O contrato era estimado em US$ 7 bilhões. A capacidade seria fornecida por data centers no Sudeste Asiático. A informação ainda não foi confirmada publicamente pelas empresas na reportagem da Reuters.
A Oracle cancelou um contrato de cerca de US$ 7 bilhões com a Tencent após pressão do governo de Donald Trump.
O acordo de aluguel de capacidade de processamento, revelado em outubro, previa cinco anos de acesso a aproximadamente 100 mil chips avançados de inteligência artificial em instalações da Oracle no Sudeste Asiático. Seria o maior contrato desse tipo da Tencent fora da China.
Autoridades americanas procuraram a Oracle para manifestar preocupação com o negócio, segundo o jornal britânico Financial Times.
O modelo descrito na cobertura anterior era de contratação de capacidade em nuvem: os componentes continuariam em data centers fora da China. Não se tratava de enviar os equipamentos ao território chinês. A capacidade seria utilizada inicialmente para treinar modelos maiores da família Hunyuan e, depois, para executá-los.
A busca por infraestrutura ocorre enquanto a empresa expande suas aplicações. No fim de outubro, a Tencent apresentou o Buddy One, pacote de ferramentas de trabalho organizado em torno do agente WorkBuddy. A proposta reúne pesquisa, produção de documentos e outras tarefas de escritório, conectando o agente aos sistemas usados pelas empresas.
A procura por alternativas de processamento já vinha de antes do contrato com a Oracle. Em maio de 2025, a EXAME noticiou que Tencent, Alibaba e Baidu estavam testando chips produzidos na China, diante das restrições americanas e da necessidade de ampliar a infraestrutura de IA.
Não. O contrato descrito na reportagem previa acesso a capacidade instalada em data centers da Oracle no Sudeste Asiático, durante cinco anos.
Não na reportagem da Reuters. A agência disse que Oracle e Tencent não responderam aos pedidos de comentário e que não verificou o relato de forma independente.