Oracle cancela acordo de US$ 7 bilhões com Tencent após pressão de Trump

RESUMO ＋ A Oracle cancelou um acordo com a Tencent após pressão americana. O contrato era estimado em US$ 7 bilhões. A capacidade seria fornecida por data centers no Sudeste Asiático. A informação ainda não foi confirmada publicamente pelas empresas na reportagem da Reuters.

A Oracle cancelou um contrato de cerca de US$ 7 bilhões com a Tencent após pressão do governo de Donald Trump.

O acordo de aluguel de capacidade de processamento, revelado em outubro, previa cinco anos de acesso a aproximadamente 100 mil chips avançados de inteligência artificial em instalações da Oracle no Sudeste Asiático. Seria o maior contrato desse tipo da Tencent fora da China.

Autoridades americanas procuraram a Oracle para manifestar preocupação com o negócio, segundo o jornal britânico Financial Times.

O modelo descrito na cobertura anterior era de contratação de capacidade em nuvem: os componentes continuariam em data centers fora da China. Não se tratava de enviar os equipamentos ao território chinês. A capacidade seria utilizada inicialmente para treinar modelos maiores da família Hunyuan e, depois, para executá-los.

Tencent amplia produtos de inteligência artificial

A busca por infraestrutura ocorre enquanto a empresa expande suas aplicações. No fim de outubro, a Tencent apresentou o Buddy One, pacote de ferramentas de trabalho organizado em torno do agente WorkBuddy. A proposta reúne pesquisa, produção de documentos e outras tarefas de escritório, conectando o agente aos sistemas usados pelas empresas.

A procura por alternativas de processamento já vinha de antes do contrato com a Oracle. Em maio de 2025, a EXAME noticiou que Tencent, Alibaba e Baidu estavam testando chips produzidos na China, diante das restrições americanas e da necessidade de ampliar a infraestrutura de IA.