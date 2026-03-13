Inteligência Artificial

Nunca comece um prompt com 'escreva um texto sobre…' — aqui está o motivo

Entenda por que a frase “escreva um texto sobre…” limita o potencial do ChatGPT — e aprenda como reformular seu prompt para obter respostas muito melhores

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 15h20.

Na era dos assistentes de IA, aprender a escrever bons prompts virou uma habilidade valiosa — quase tão importante quanto saber o que se quer perguntar. Ainda assim, muitos usuários insistem em começar suas interações com uma frase aparentemente inofensiva:

“Escreva um texto sobre...”

Funciona? Funciona. Mas está longe de ser a melhor forma de aproveitar o potencial do ChatGPT. Em muitos casos, esse tipo de prompt gera respostas genéricas, superficiais e pouco personalizadas. A boa notícia? Com um pequeno ajuste de abordagem, é possível transformar a IA em uma parceira criativa e estratégica de verdade.

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O que está errado com “escreva um texto sobre...”

Essa estrutura de comando é vaga. Ao dizer apenas “escreva um texto sobre liderança feminina”, por exemplo, o modelo recorre ao padrão mais neutro possível — algo como uma redação de vestibular ou uma introdução de Wikipédia. Não há um direcionamento de tom, público, objetivo ou formato.

O resultado costuma ser um texto “ok”, mas sem brilho, sem foco e, principalmente, sem utilidade prática clara.

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O que fazer no lugar?

Se você quer uma resposta realmente boa, o ideal é ser específico — não apenas sobre o tema, mas sobre o papel que a IA deve assumir, o formato desejado e o contexto da tarefa. Veja a diferença:

  • Prompt fraco: “Escreva um texto sobre produtividade no trabalho.”
  • Prompt forte: “Finja que é um especialista em neurociência aplicada à gestão. Escreva um artigo de blog com tom informativo e linguagem acessível explicando como o cérebro responde a estímulos de produtividade no ambiente corporativo.”

A diferença entre os dois não está só na complexidade, mas na clareza de intenção. O segundo prompt dá ao modelo uma persona, um público-alvo, um formato e um tom — quatro elementos fundamentais para gerar algo relevante.

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A estrutura ideal de um bom prompt

  1. Persona ou papel da IA
    Ex: “Finja que é um professor de economia comportamental…”

  2. Tipo de conteúdo
    Ex: “…e escreva um artigo de blog…”

  3. Objetivo da resposta
    Ex: “…para explicar como vieses cognitivos afetam decisões financeiras…”

  4. Tom e linguagem desejada
    Ex: “…com linguagem acessível e exemplos práticos.”

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