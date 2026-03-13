Nunca comece um prompt com 'escreva um texto sobre…' — aqui está o motivo

Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 15h20.
Na era dos assistentes de IA, aprender a escrever bons prompts virou uma habilidade valiosa — quase tão importante quanto saber o que se quer perguntar. Ainda assim, muitos usuários insistem em começar suas interações com uma frase aparentemente inofensiva:
“Escreva um texto sobre...”
Funciona? Funciona. Mas está longe de ser a melhor forma de aproveitar o potencial do ChatGPT. Em muitos casos, esse tipo de prompt gera respostas genéricas, superficiais e pouco personalizadas. A boa notícia? Com um pequeno ajuste de abordagem, é possível transformar a IA em uma parceira criativa e estratégica de verdade.
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Essa estrutura de comando é vaga. Ao dizer apenas “escreva um texto sobre liderança feminina”, por exemplo, o modelo recorre ao padrão mais neutro possível — algo como uma redação de vestibular ou uma introdução de Wikipédia. Não há um direcionamento de tom, público, objetivo ou formato.
O resultado costuma ser um texto “ok”, mas sem brilho, sem foco e, principalmente, sem utilidade prática clara.
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Se você quer uma resposta realmente boa, o ideal é ser específico — não apenas sobre o tema, mas sobre o papel que a IA deve assumir, o formato desejado e o contexto da tarefa. Veja a diferença:
A diferença entre os dois não está só na complexidade, mas na clareza de intenção. O segundo prompt dá ao modelo uma persona, um público-alvo, um formato e um tom — quatro elementos fundamentais para gerar algo relevante.
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Persona ou papel da IA
Ex: “Finja que é um professor de economia comportamental…”
Tipo de conteúdo
Ex: “…e escreva um artigo de blog…”
Objetivo da resposta
Ex: “…para explicar como vieses cognitivos afetam decisões financeiras…”
Tom e linguagem desejada
Ex: “…com linguagem acessível e exemplos práticos.”
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