Musk ofereceu US$ 97,4 bi para Zuckerberg financiar aquisição da OpenAI, revela processo judicial

O bilionário Elon Musk, dono da rede social X e da montadora Tesla, buscou o apoio do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, para financiar uma oferta de US$ 97,4 bilhões pela OpenAI no início de 2025. As informações constam em documentos judiciais divulgados na quinta-feira, 21, segundo reportagem da CNBC.

O pedido integra um processo movido por Musk contra a companhia no ano passado, em tramitação na Justiça Federal do norte da Califórnia.

Recentemente, um juiz autorizou a empresa de IA a acrescentar ao caso novas acusações e pedidos contra Musk, que cofundou a organização em 2015 como entidade sem fins lucrativos, ao lado de Sam Altman e outros.

A proposta de aquisição foi apresentada por Musk em fevereiro, após ele se insurgir contra a decisão da rival e de Altman, seu CEO, de transformar o negócio em uma companhia com fins lucrativos.

Amigos de longa data, Musk e Altman se tornaram adversários desde que a startup de inteligência artificial generativa despontou no mercado, com bilhões de dólares em aportes da Microsoft.

Em 2023, Musk criou a xAI para competir diretamente com a desenvolvedora de IA e, depois, processou a ex-parceira por suposto descumprimento de contrato e para tentar barrar a mudança de natureza jurídica.

Disputa judicial

Nos autos, a companhia dona do ChatGPT acusa Musk e a xAI de terem feito uma “oferta de fachada” que teria prejudicado seus negócios e afirma que o bilionário promove assédio por meio de ações judiciais e ataques na imprensa e nas redes sociais.

Documentos anexados ao processo mostram que Musk e a xAI procuraram Zuckerberg com uma carta de intenção e pediram informações sobre possíveis arranjos de financiamento. A OpenAI solicitou à Justiça a intimação da Meta para obter as comunicações relacionadas à proposta.

Segundo a declaração anexada, Musk e a xAI tentaram formar um consórcio de investidores e enviaram a Zuckerberg uma carta de intenção para discutir “arranjos ou investimentos de financiamento em potencial”. Nem o CEO nem a Meta assinaram o documento, de acordo com os autos.

A Meta, por sua vez, sustenta que as solicitações de documentos feitas pela desenvolvedora de IA são excessivas e defende que a empresa obtenha as comunicações diretamente com Musk e a xAI.