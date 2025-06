Microsoft lança Bing Video Creator, ferramenta para gerar vídeos com IA

Lançado pela Microsoft nesta semana, o Bing Video Creator é uma nova funcionalidade gratuita que permite criar vídeos com inteligência artificial, a partir de descrições de texto. Disponível no app para dispositivos móveis, a ferramenta converte as ideias dos usuários em vídeos curtos de até 5 segundos. O processo é simples: o usuário digita o que deseja e a IA gera o conteúdo visualmente.

Com essa inovação, a Microsoft vai além do tradicional mecanismo de busca, visando democratizar a criação de vídeos com IA e permitir que qualquer pessoa, mesmo sem habilidades de edição, possa criar conteúdos visuais. Por enquanto, o Bing Video Creator está disponível somente no app, mas com previsão de liberação para desktop e integração ao Copilot Search em breve.

Alimentada pelo modelo Sora, da OpenAI, a ferramenta oferece vídeos em formato 9:16 (com 16:9 previsto para breve) e possibilita gerar até três vídeos simultaneamente. Caso todos os slots estejam em uso, será necessário esperar a finalização de um antes de criar outro.

Além disso, é possível escolher entre criação rápida (Fast) e padrão (Standard). Usuários ganham 10 vídeos rápidos gratuitos e podem continuar usando essa versão com 100 pontos do Microsoft Rewards por vídeo. O conteúdo gerado fica armazenado e disponível por 90 dias, permitindo que os usuários façam ajustes, compartilhem e salvem seus vídeos.

Com exceção de China e Rússia, o lançamento global representa mais um passo da Microsoft para transformar a maneira como as pessoas criam e interagem com conteúdos visuais, utilizando a IA para facilitar a expressão criativa.

Dicas e utilidade do Bing Video Creator

Segundo a Microsoft, a ferramenta é para "qualquer pessoa que tenha uma história para contar". Seja para capturar momentos especiais, melhorar a comunicação ou para explorar novas ideias criativas, a plataforma oferece uma infinidade de possibilidades.

Podem ser criados vídeos curtos para comemorar momentos únicos, transformar uma ideia ou piada em algo visual e memorável, ou até mesmo dar destaque a suas criações nas redes sociais. Ela também é uma excelente ferramenta para brainstorming, permitindo testar diferentes direções criativas, explorar estilos diversos, dar vida a objetos e construir painéis de inspiração.

Além disso, a empresa deu algumas dicas para usuários imergirem no mundo da criação de vídeos com IA. Para melhorar a experiência com o Bing Video Creator, a Microsoft sugere, por exemplo, que os prompts sejam descritivos e tão detalhados quanto possível, que sejam usados verbos de ação e, sobretudo, que sejam feitas experiências com tom e estilo, já que a variação estética pode ser gigantesca dependendo do prompt.