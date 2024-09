A contratação da equipe da Inflection, uma startup de inteligência artificial (IA), pela Microsoft, incluindo seus cofundadores, não será alvo de escrutínio sob as regras de fusão da União Europeia (UE). A decisão foi anunciada por reguladores antitruste da UE na quarta-feira, 18.

A Comissão Europeia declarou que sete países da UE retiraram seus pedidos para que o órgão examinasse o acordo. A movimentação segue uma decisão recente do tribunal mais alto da Europa, que proíbe a Comissão de analisar casos de fusões que estejam abaixo do limite de receita estabelecido pelas regras da UE.

Os juízes decidiram ainda que a Comissão antitruste da UE não pode incitar suas contrapartes nacionais a pedirem que ela assuma tais casos. Críticos alegam que essas regras de fusão representariam uma overreach (excesso de regulamentação), enquanto a Comissão argumenta que essas aquisições podem ser do tipo killer acquisitions, nas quais grandes empresas compram startups apenas para fechá-las.

"A Comissão não tomará decisão neste caso", declarou o órgão executivo da UE, após os sete estados-membros retirarem suas solicitações iniciais.

Mudança no mercado de IA e a posição da Microsoft

Mesmo com a desistência da investigação, a Comissão indicou que o acordo representa uma fusão de fato, uma vez que a "nova Inflection" irá mudar seu foco para uma atividade diferente, nomeadamente, sua atuação como estúdio de IA.

"A Comissão entende que os acordos firmados entre a Microsoft e a Inflection constituem uma mudança estrutural no mercado, que configura uma concentração conforme definido no Artigo 3 do EUMR (Regulamento de Fusões da União Europeia)", afirmou o órgão.

Apesar disso, a Microsoft celebrou o anúncio da UE. "Continuamos confiantes de que a contratação de talentos promove a competição e não deve ser tratada como uma fusão", disse um porta-voz da empresa.

A gigante da tecnologia contratou em março deste ano os cofundadores da Inflection, Mustafa Suleyman e Karen Simonyan, além da maior parte da equipe da startup, composta por cerca de 70 pessoas. A equipe foi alocada em uma nova unidade chamada "Microsoft AI", com o objetivo de consolidar e expandir suas ofertas de inteligência artificial para produtos voltados ao consumidor.