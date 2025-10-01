Microsoft cria avatares com expressões 'naturais' para tornar interação com IA mais 'humana'

A Microsoft lançou um recurso experimental denominado Portraits, disponível no Copilot Labs, que oferece 40 avatares humanos com aparência artística capazes de reproduzir expressões naturais durante conversas por voz em tempo real. O objetivo é tornar a interação com o assistente de IA mais próxima de uma conversa humana.

Atualmente, a funcionalidade está disponível para usuários selecionados nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

Segundo o site The Verge, cada retrato pode ser associado a uma voz, permitindo que o Copilot responda com expressões faciais, movimentos de cabeça e sincronização labial durante as conversas.

O recurso utiliza a tecnologia VASA-1, desenvolvida pela Microsoft Research, que gera expressões naturais e movimentos faciais a partir de uma única imagem, sem necessidade de modelagem 3D complexa.

Segundo o CEO da Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a novidade surgiu após feedback de usuários que afirmaram se sentir mais confortáveis ao interagir com um rosto em vez de apenas texto.

A Microsoft destaca que os retratos são estilizados e não fotorrealistas, mantendo os padrões de segurança e confiabilidade do Copilot. O acesso é restrito a usuários com maiores de 18 anos, com limites diários e por sessão, e indicações claras de que se trata de uma interação com IA.

Mercado de avatares de IA

O lançamento do Portraits segue movimentos de concorrentes como o Grok, chatbot do X, que também introduziu avatares 3D, incluindo personagens inspirados em anime.

A Microsoft adota um ritmo gradual de liberação por possíveis preocupações com interações prejudiciais, como já observadas em chatbots rivais.

Com os Portraits, a empresa busca "humanizar" o Copilot, oferecendo uma experiência mais interativa e visualmente rica, ampliando o uso do assistente de IA para além do texto.