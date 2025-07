Procura-se engenheiro para criar avatar de anime: xAI de Elon Musk oferece salário de US$ 440 mil

A xAI, empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk, está em busca de engenheiros talentosos com habilidades específicas para desenvolver avatares digitais, especialmente no estilo de garotas de anime.

A empresa oferece um salário atrativo de até US$ 440 mil anuais, além de benefícios e participação acionária, para profissionais capazes de criar avatares animados em tempo real, que sejam visualmente impressionantes e tecnologicamente avançados.

Objetivo: avatares digitais para o assistente Grok

Esta contratação faz parte dos esforços da xAI para expandir a funcionalidade do seu assistente de inteligência artificial Grok, que busca ser mais interativo e empático com os usuários.

A ideia é que esses avatares digitais funcionem como "companheiros digitais", capazes de interagir em ambientes virtuais e proporcionar uma experiência mais humanizada e visualmente cativante.

Um exemplo desse tipo de avatar é a personagem "Ani", uma garota no estilo de anime japonês, cujo objetivo é tornar essas interações mais envolventes e atrativas.

Perfil desejado: engenheiros com habilidades em animação e IA

O foco da xAI está em desenvolver avatares realistas e responsivos, alinhados com as tendências crescentes de IA, metaverso e interfaces intuitivas.

A empresa procura engenheiros fullstack com experiência em desenvolvimento visual, modelagem 3D, animação e inteligência artificial, capazes de criar avatares com uma aparência estética agradável e comportamentos naturais sincronizados com respostas de linguagem e ações em tempo real.

A posição está localizada em Palo Alto, Califórnia, no coração do Vale do Silício, um dos centros tecnológicos mais avançados do mundo. A oportunidade oferece um salário competitivo e a chance de trabalhar com uma equipe liderada por um dos empresários mais inovadores da atualidade, Elon Musk.

Além do alto salário, participar deste projeto revolucionário representa uma chance única de impactar diretamente o futuro da interação homem-máquina.

Para quem se encaixa no perfil, a xAI oferece não só um excelente pacote salarial, mas também a oportunidade de trabalhar na vanguarda da tecnologia e contribuir para um futuro digital mais avançado.