Meta quer levantar US$ 29 bi com fundos privados para bancar data centers de IA

A Meta está em negociações com gestoras como Apollo, KKR, Brookfield, Carlyle e Pimco para levantar até US$ 29 bilhões com o objetivo de financiar a expansão de seus data centers voltados para inteligência artificial nos Estados Unidos, de acordo com reportagem do Financial Times.

A operação, segundo o jornal, inclui US$ 3 bilhões em capital próprio e outros US$ 26 bilhões em dívida, cujo formato ainda está em definição.

A companhia trabalha com o banco Morgan Stanley para estruturar a captação, considerada uma das maiores do tipo no mercado privado.

Segundo fontes ouvidas pelo jornal britânico, a Meta avalia maneiras de tornar os papéis emitidos mais facilmente negociáveis. O movimento segue uma tendência crescente entre big techs de buscar recursos externos para viabilizar projetos de infraestrutura em larga escala.

A ofensiva acontece em meio à tentativa de Mark Zuckerberg de reposicionar a Meta como líder em IA, após o fraco desempenho do modelo Llama 4 e o atraso na entrega do sistema Behemoth.

Recentemente, a empresa investiu US$ 15 bilhões na ScaleAI e contratou seu CEO, Alexandr Wang, para liderar uma equipe dedicada à chamada “superinteligência”.

A Meta também anunciou a compra da produção de uma usina nuclear em Illinois para abastecer seus sistemas e fechou acordos com a Invenergy para garantir fornecimento de energia limpa.