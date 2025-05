A vez da Xiaomi na IA: com o chatbot MiMo, chinesa registra desempenho superior ao ChatGPT

A Xiaomi disponibilizou no fim de abril o seu primeiro modelo de inteligência artificial (IA) de código aberto, o Xiaomi MiMo. Com isso, a empresa conseguiu igualar o ritmo dos pares na disputa por espaço no mercado de IA.

Projetado para teste de raciocínio, o MiMo superou o modelo o1-mini da OpenAI e o QwQ-32B do Alibaba, apesar de ter menos da metade do tamanho, com 7 bilhões de parâmetros, segundo a empresa.

A Xiaomi também destacou avanços no uso de aprendizagem por reforço. Segundo a companhia, o MiMo apresentou um potencial de aprendizado “significamente maior” tendo como base de comparação o DeepSeek-R1-Distill-7B e o Qwen2.5-32B.

A Xiaomi destaca que desempenho é resultado de inovações aplicadas no pré e no pós-treinamento do modelo.

No pré-treinamento, o foco foi ampliar a exposição do modelo a diferentes formas de raciocínio e, para isso, a empresa reuniu cerca de 200 bilhões de tokens com dados específicos de raciocínio e conduziu o treinamento em três fases, com dificuldade crescente, totalizando 25 trilhões de tokens.

Já no pós-treinamento, a Xiaomi introduziu algoritmos e estruturas de aprendizado por reforço mais eficientes e estáveis.