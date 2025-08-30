Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Ainda dá tempo: esta aula gratuita pode transformar sua carreira antes do fim do ano

Workshop ao vivo mostra ferramentas práticas de IA para economizar tempo e ganhar eficiência no trabalho e na vida pessoal

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 18h16.

Última atualização em 30 de agosto de 2025 às 18h32.

Setembro chegou e você ainda não deu aquele salto que tanto queria na carreira? Calma, ainda dá tempo. Com quatro meses pela frente até o ano acabar, é possível transformar sua rotina, ser mais produtivo e fechar o ano em alta. E a chave para essa transformação pode estar na inteligência artificial.

As oportunidades de trabalho em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, segundo o LinkedIn. Mais impressionante: empregadores estão dispostos a pagar até 47% mais para profissionais com conhecimento em IA.

Para quem quer aproveitar essa chance, a EXAME Saint Paul apresenta neste domingo, 31, às 17h, uma aula gratuita e ao vivo que vai direto ao ponto. Com linguagem acessível para todos os níveis, a aula mostra na prática diversas ferramentas de IA que você pode usar imediatamente para ser mais produtivo no trabalho e dar aquele impulso na carreira que tanto busca.

EU QUERO GARANTIR MINHA VAGA NA AULA GRATUITA

Ferramentas práticas, resultados imediatos

A aula vai trazer aplicações concretas da IA no dia a dia profissional, desde automação de tarefas repetitivas até análise de dados para tomada de decisões. O foco está em demonstrar como pequenas mudanças na rotina podem gerar ganhos significativos de tempo e eficiência.

A aula acontece neste domingo, 31, às 17h, ao vivo no YouTube da EXAME. Para não perder, ative o sininho do canal ou clique aqui.

