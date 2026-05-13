Jensen Huang, CEO da Nvidia, chega à China com comitiva de Trump para encontro com Xi Jinping

Jensen Huang, CEO da Nvidia, pousou na China junto da comitiva de Donald Trump para o encontro oficial com Xi Jinping, que acontece nesta semana. A inclusão do executivo para a delegação dos Estados Unidos aconteceu após repercussão sobre a ausência de um dos líderes do mercado de tecnologia em um debate que pode ditar o futuro da maior disputa comercial da indústria.

Colegas do executivo, como Tim Cook, da Apple, e Elon Musk, da Tesla e SpaceX, estavam publicamente confirmados desde o início. A Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo e a principal fornecedora dos chips que movem a corrida global pela inteligência artificial — e a China é exatamente o mercado do qual ela está impedida de participar plenamente.

Conforme a CNBC, Trump teria ligado para a Nvidia após a repercussão internacional da ausência do executivo e convidado Huang, que voou para o Alasca para encontrar a delegação. Em declaração, a empresa esclareceu: “Jensen está participando da cúpula a convite do Presidente Trump para apoiar os Estados Unidos e os objetivos do governo", comunicou a Nvidia à CNBC.

"Pedirei ao Presidente Xi, um Líder de extraordinária distinção, que 'abra' a China para que essas pessoas brilhantes possam fazer a sua magia e ajudar a levar a República Popular a um nível ainda mais elevado", comentou o presidente americano em publicação na rede social Truth Social. Para a Nvidia, que enxerga na China uma oportunidade estimada em US$ 50 bilhões, o desfecho das conversas pode ser decisivo.

Trump quer abertura da China para indústria dos EUA

O encontro desta quinta-feira entre Trump e Xi Jinping em Pequim carrega uma agenda densa que vai muito além das tarifas. Além de negociações sobre tecnologia e chips, geopolítica também estará em pauta: o presidente dos EUA comentou ter expectativas de uma "longa conversa" com Jinping sobre a guerra do Irã, mas reforçou que os EUA é capaz de lidar individualmente com o país do Oriente Médio.