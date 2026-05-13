Inteligência Artificial

Jensen Huang, CEO da Nvidia, chega à China com comitiva de Trump para encontro com Xi Jinping

Jensen Huang embarca no Air Force One após Trump ligar para o CEO da Nvidia e convidá-lo para a cúpula com Xi Jinping

Jensen Huang, CEO da Nvidia: executivo viaja com Trump para debater mercado de tecnologia na China (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Colaborador/Getty Images)

Jensen Huang, CEO da Nvidia: executivo viaja com Trump para debater mercado de tecnologia na China (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Colaborador/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12h01.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, pousou na China junto da comitiva de Donald Trump para o encontro oficial com Xi Jinping, que acontece nesta semana. A inclusão do executivo para a delegação dos Estados Unidos aconteceu após repercussão sobre a ausência de um dos líderes do mercado de tecnologia em um debate que pode ditar o futuro da maior disputa comercial da indústria.

Colegas do executivo, como Tim Cook, da Apple, e Elon Musk, da Tesla e SpaceX, estavam publicamente confirmados desde o início. A Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo e a principal fornecedora dos chips que movem a corrida global pela inteligência artificial — e a China é exatamente o mercado do qual ela está impedida de participar plenamente.

Conforme a CNBC, Trump teria ligado para a Nvidia após a repercussão internacional da ausência do executivo e convidado Huang, que voou para o Alasca para encontrar a delegação. Em declaração, a empresa esclareceu: “Jensen está participando da cúpula a convite do Presidente Trump para apoiar os Estados Unidos e os objetivos do governo", comunicou a Nvidia à CNBC.

"Pedirei ao Presidente Xi, um Líder de extraordinária distinção, que 'abra' a China para que essas pessoas brilhantes possam fazer a sua magia e ajudar a levar a República Popular a um nível ainda mais elevado", comentou o presidente americano em publicação na rede social Truth Social. Para a Nvidia, que enxerga na China uma oportunidade estimada em US$ 50 bilhões, o desfecho das conversas pode ser decisivo.

Trump quer abertura da China para indústria dos EUA

O encontro desta quinta-feira entre Trump e Xi Jinping em Pequim carrega uma agenda densa que vai muito além das tarifas. Além de negociações sobre tecnologia e chips, geopolítica também estará em pauta: o presidente dos EUA comentou ter expectativas de uma "longa conversa" com Jinping sobre a guerra do Irã, mas reforçou que os EUA é capaz de lidar individualmente com o país do Oriente Médio.

A Nvidia enfrenta restrições crescentes para vender seus processadores mais avançados ao mercado chinês, uma barreira construída ao longo dos últimos quatro anos. Enquanto isso, a China responde acelerando o desenvolvimento de alternativas domésticas, como chips da Huawei e modelos de IA como o DeepSeek, e restringindo a exportação de terras raras, materiais essenciais para a fabricação de semicondutores nos quais os americanos ainda têm forte dependência de Pequim.

Trump sinalizou que um dos pedidos centrais a Xi será justamente a abertura do mercado chinês às empresas americanas de tecnologia. Mas especialistas são céticos quanto a avanços concretos nessa frente: a reunião aparenta ser mais como um exercício de contenção de riscos do que como uma virada diplomática. A presença de Huang, entretanto, é positiva o suficiente para sinalizar a possibilidade de mudanças futuras.

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