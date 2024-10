iOS 18.1 chega nesta segunda e traz primeiras funções da IA Apple Intelligence aos iPhones

A Apple deve lançar o iOS 18.1 nesta segunda-feira, 28, trazendo a primeira integração da Apple Intelligence, inteligência artificial própria da empresa, aos iPhones. A chegada da IA, porém, ocorrerá de forma gradual, por meio de uma lista de espera. Neste início, a novidade estará disponível apenas para o inglês americano. Usuários brasileiros que quiserem testar o recurso precisarão ajustar o idioma do sistema.

Além das funcionalidades de inteligência artificial, a atualização também inclui melhorias de interface e ajustes na personalização da Central de Controle e da tela inicial. Com a Central de Controle renovada, os botões de Wi-Fi, Bluetooth e Modo Avião poderão ser movidos individualmente. Já os widgets de relógio, bateria e calendário acompanharão automaticamente as alterações de cor feitas nos ícones dos apps.

Outro recurso importante do iOS 18.1 é a gravação de chamadas telefônicas, habilitada diretamente na interface do sistema. Para isso, basta tocar em um ícone de gravação que aparecerá no canto superior esquerdo da tela ao realizar uma ligação. O sistema avisará o interlocutor sobre a gravação, dando a opção de manter ou encerrar a chamada.

O que é a Apple Intelligence e como ela funciona?

Principal novidade da atualização, a Apple Intelligence promete uma integração mais avançada com a assistente virtual Siri, oferecendo respostas mais naturais e precisas. Entre as novas funcionalidades, a IA poderá reescrever textos, revisar a ortografia, resumir conteúdos e redigir e-mails complexos a partir de comandos de voz.

Além disso, a Apple Intelligence será capaz de resumir áudios, editar fotos e buscar imagens na galeria a partir de palavras-chave. Notificações de aplicativos também serão priorizadas com base no uso diário de cada usuário, aumentando a eficiência da ferramenta.

Lista de espera e disponibilidade da Apple Intelligence

Para acessar a nova IA, usuários com iPhones compatíveis deverão atualizar o dispositivo para o iOS 18.1 e acessar a opção "Apple Intelligence e Siri" nos ajustes. A partir daí, poderão se inscrever na lista de espera, que será processada conforme a demanda. Alternativamente, quem quiser acesso imediato pode instalar o iOS 18.1 Beta no site beta.apple.com, embora a versão de testes possa apresentar instabilidades.

A ferramenta será liberada inicialmente para iPhones com chips A17 Pro ou superior, excluindo boa parte dos modelos mais antigos. A previsão para suporte ao inglês em outras regiões, como Canadá, Austrália e Reino Unido, é dezembro, com uma possível expansão para o português em 2025, embora a Apple não tenha especificado uma data para o idioma.