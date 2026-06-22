Brasil x Escócia: perguntamos a três inteligências artificiais qual será o placar; veja resultado

A inteligência artificial encontrou espaço em praticamente todas as áreas da vida cotidiana. Mas, em meio à Copa do Mundo de 2026, uma utilização mais descontraída vem chamando a atenção: pedir às IAs que façam previsões para os jogos.

Em rodas de conversa, grupos de mensagens e tradicionais bolões entre amigos e familiares, ferramentas de IA passaram a ser consultadas como uma espécie de “analista virtual” antes das partidas. A proposta não é substituir comentaristas esportivos, nem transformar previsões em certezas, mas testar como esses sistemas interpretam informações disponíveis e constroem cenários prováveis.

A EXAME decidiu colocar três das principais plataformas de inteligência artificial à prova e fez uma pergunta simples: qual será o resultado de Brasil x Escócia?

Quais os palpites das IAs?

A resposta mostrou algo curioso. Apesar de utilizarem modelos diferentes, treinados por empresas distintas e com metodologias próprias, as ferramentas chegaram a previsões bastante semelhantes.

O Claude, desenvolvido pela Anthropic , apontou vitória brasileira por 2 a 0.

O ChatGPT, da OpenAI , chegou exatamente ao mesmo placar: 2 a 0 para o Brasil.

Já o Perplexity, da Perplexity AI, também projetou uma vitória da seleção brasileira, mas por 2 a 1.

Embora os resultados não sejam idênticos, há uma convergência clara: as três ferramentas consideram o Brasil favorito para o confronto e indicam uma partida relativamente equilibrada, sem placares elásticos.

Não é previsão de futuro

Vale lembrar que sistemas de inteligência artificial não possuem capacidade de prever o futuro. O que fazem é analisar grandes volumes de informações, identificar padrões históricos e construir respostas estatisticamente plausíveis com base nos dados aos quais têm acesso.

Em outras palavras, seus palpites refletem probabilidades percebidas pelos modelos — não garantias sobre o que acontecerá em campo.

Ainda assim, o exercício ilustra como a IA vem se tornando uma companhia cada vez mais presente em atividades do dia a dia. Se antes essas ferramentas eram associadas apenas a tarefas técnicas ou corporativas, hoje também participam de conversas informais, ajudam a organizar viagens, sugerem receitas, planejam treinos e até entram na discussão sobre futebol.

Muito além dos palpites

A experiência pode parecer apenas uma curiosidade ligada ao esporte, mas revela algo maior: a crescente familiaridade das pessoas com a inteligência artificial.

O mesmo conjunto de tecnologias usado para estimar um placar é empregado por empresas para automatizar processos, analisar documentos, produzir conteúdo, criar códigos de programação e aumentar a produtividade de equipes inteiras.

Em diferentes setores, profissionais já utilizam IA para executar tarefas que antes consumiam horas de trabalho. Por isso, mais importante do que saber se uma ferramenta acertará o resultado de Brasil x Escócia é compreender como ela está transformando a forma como trabalhamos, aprendemos e tomamos decisões.

A Copa passa e os debates sobre futebol também, mas a inteligência artificial, ao que tudo indica, continuará ocupando um espaço cada vez mais relevante na rotina das pessoas e das organizações.