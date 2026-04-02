IA pode errar? Entenda o que são “alucinações” e como evitá-las

APPLE, GOOGLE E OUTRAS GIGANTES AVANÇAM EM NOVAS FRENTES: uma sucessão de erros parece mostrar que as gigantes de tecnologia terão dificuldades de dominar mais um mercado / Doug Chayka/ The New York Times) (Doug Chayka/The New York Times/Reprodução)
Redatora
Publicado em 2 de abril de 2026 às 06h00.
No contexto da IA, o termo descreve situações em que o sistema gera uma resposta incorreta ou inventada, mas apresentada de forma coerente.
Isso pode incluir dados imprecisos, referências que não existem ou explicações que parecem plausíveis, mas não correspondem à realidade.
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Esse tipo de erro ocorre porque o modelo não “verifica fatos” como um humano. Ele produz respostas com base em padrões de linguagem e probabilidade, o que pode levar a conclusões erradas quando há lacunas de informação ou ambiguidade no pedido.
A IA aprende a partir de grandes volumes de texto e identifica padrões, mas não possui compreensão plena do mundo nem acesso garantido a dados atualizados ou verificados em tempo real.
Além disso, quando a pergunta é muito ampla, vaga ou pede uma resposta categórica sobre temas complexos, a tendência é que o sistema “complete” a informação com base em probabilidades,aumentando o risco de erro.
Alguns sinais ajudam a reconhecer possíveis falhas:
Esses indícios não significam necessariamente erro, mas indicam a necessidade de checagem adicional.
Embora não seja possível eliminar totalmente as alucinações, algumas práticas ajudam a reduzir a ocorrência:
Essas estratégias ajudam a tornar a interação mais controlada e aumentam a confiabilidade do conteúdo gerado.
Em contextos de trabalho, o risco de erro exige atenção redobrada. A IA pode ser útil para acelerar tarefas, organizar informações e gerar ideias, mas não substitui a verificação humana.
Profissionais que utilizam essas ferramentas de forma crítica tendem a extrair mais valor, utilizando a tecnologia como apoio — e não como fonte final de verdade.
Entender que a IA pode errar é parte do uso responsável da tecnologia. Em vez de assumir precisão automática, o usuário passa a adotar uma postura mais analítica, avaliando o conteúdo antes de utilizá-lo.
Esse cuidado se torna ainda mais relevante em áreas que exigem precisão, como finanças, saúde, direito e produção de conteúdo jornalístico.