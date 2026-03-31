WhatsApp aposta em IA para editar fotos e sugerir mensagens no aplicativo

O WhatsApp avança na integração de inteligência artificial e prepara uma nova geração de funcionalidades que prometem transformar a forma como os usuários interagem no aplicativo. Entre as novidades estão ferramentas de retoque de imagens, sugestões automáticas de respostas e recomendações de conteúdo em tempo real.

As novas funcionalidades ainda não têm data oficial de lançamento, mas indicam uma mudança clara no papel do WhatsApp: de aplicativo de mensagens para uma plataforma assistida por inteligência artificial.

O movimento reforça a estratégia da Meta de incorporar IA de forma cada vez mais invisível — e indispensável — no cotidiano digital.

Retoque de fotos e conteúdo personalizado

Um dos recursos mais relevantes é o uso de IA para edição de imagens. Antes de enviar uma foto, o usuário poderá remover elementos, alterar o fundo ou aplicar estilos automaticamente.

A proposta é reduzir o esforço de edição e elevar o nível de qualidade do conteúdo compartilhado.

Além disso, o sistema também será capaz de sugerir figurinhas compatíveis com o contexto da conversa, ampliando a personalização da comunicação — um dos principais ativos das plataformas digitais hoje.

Sugestões de mensagens mudam dinâmica das conversas

Outro ponto central é a sugestão de respostas automáticas. Com base no histórico e no tom da conversa, a IA poderá indicar mensagens prontas, acelerando a troca entre usuários.

Esse tipo de funcionalidade já aparece em outras plataformas, mas ganha escala no WhatsApp pela base massiva de usuários.

A tendência é que a comunicação se torne mais ágil — e, ao mesmo tempo, mais padronizada, levantando discussões sobre autenticidade nas interações digitais.

Organização e eficiência no uso do aplicativo

Além das funcionalidades com IA, o WhatsApp também anunciou melhorias operacionais relevantes. Entre elas:

Exclusão de arquivos diretamente nas conversas, facilitando a liberação de espaço

Transferência de chats entre Android e iOS

Possibilidade de usar duas contas no mesmo dispositivo (iOS)

Essas atualizações reforçam o foco em eficiência e experiência do usuário, dois pilares cada vez mais críticos na retenção de audiência.