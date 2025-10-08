IA pode eliminar 100 milhões de empregos em 10 anos, alerta Senado dos EUA

Um relatório do Senado dos Estados Unidos divulgado alerta que a inteligência artificial e a automação podem substituir quase 100 milhões de empregos em diferentes setores da economia americana na próxima década.

O documento, elaborado por assessores democratas do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões (HELP), liderado pelo senador Bernie Sanders, detalha o impacto que essas tecnologias terão sobre a força de trabalho e o mercado de trabalho nacional.

Sanders, membro sênior do comitê, tem alertado para os riscos sociais e econômicos da automação em larga escala.

Durante a investigação, os assessores recorreram ao ChatGPT, da OpenAI, para estimar quais setores seriam mais afetados pela adoção de IA e robótica. Entre as 20 categorias mais vulneráveis, 15 devem perder mais da metade dos seus postos de trabalho até 2035.

O setor mais afetado será o de restaurantes e atendimento rápido, com a substituição de mais de 3 milhões de trabalhadores — o equivalente a 89% da força total. Outros grupos em risco incluem representantes de atendimento ao cliente (83%), operadores de estoque e transporte (81%) e assistentes administrativos (80%).

O relatório também recomenda uma série de políticas públicas para conter os impactos negativos da automação, como a redução da jornada para 32 horas semanais, aumento do salário mínimo para US$ 17 por hora, proteções trabalhistas ampliadas e eliminação de incentivos fiscais para empresas que substituem pessoas por IA.

Por outro lado, até o final de 2025, a IA deve criar 97 milhões de novos empregos em todo o mundo, segundo estimativas da Coursera, o que torna a adaptabilidade às novas habilidades exigidas um diferencial.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga