IA pode eliminar 100 milhões de empregos em 10 anos, alerta Senado dos EUA

Para conter o impacto da automação, relatório sugere medidas trabalhistas e fiscais voltadas à proteção de milhões de profissionais em risco (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12h22.
Um relatório do Senado dos Estados Unidos divulgado alerta que a inteligência artificial e a automação podem substituir quase 100 milhões de empregos em diferentes setores da economia americana na próxima década.
O documento, elaborado por assessores democratas do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões (HELP), liderado pelo senador Bernie Sanders, detalha o impacto que essas tecnologias terão sobre a força de trabalho e o mercado de trabalho nacional.
Sanders, membro sênior do comitê, tem alertado para os riscos sociais e econômicos da automação em larga escala.
Durante a investigação, os assessores recorreram ao ChatGPT, da OpenAI, para estimar quais setores seriam mais afetados pela adoção de IA e robótica. Entre as 20 categorias mais vulneráveis, 15 devem perder mais da metade dos seus postos de trabalho até 2035.
O setor mais afetado será o de restaurantes e atendimento rápido, com a substituição de mais de 3 milhões de trabalhadores — o equivalente a 89% da força total. Outros grupos em risco incluem representantes de atendimento ao cliente (83%), operadores de estoque e transporte (81%) e assistentes administrativos (80%).
O relatório também recomenda uma série de políticas públicas para conter os impactos negativos da automação, como a redução da jornada para 32 horas semanais, aumento do salário mínimo para US$ 17 por hora, proteções trabalhistas ampliadas e eliminação de incentivos fiscais para empresas que substituem pessoas por IA.
Por outro lado, até o final de 2025, a IA deve criar 97 milhões de novos empregos em todo o mundo, segundo estimativas da Coursera, o que torna a adaptabilidade às novas habilidades exigidas um diferencial.
