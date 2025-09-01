Multinacional paga até US$ 234 mil para engenheiros de software e aposta alto em IA

Maior rede de materiais de construção do mundo, a Home Depot está passando por uma transformação digital silenciosa — mas profunda.

A empresa, tradicionalmente associada a itens como madeira, tinta e ferramentas, vem ampliando agressivamente sua força de trabalho em tecnologia e investindo pesado em inteligência artificial e aprendizado de máquina.

Tudo isso com o objetivo de modernizar suas lojas, otimizar a cadeia de suprimentos e entregar experiências mais eficientes para clientes e parceiros. As informações foram retiradas do site Business Insider.

Salários milionários para atrair talentos em tecnologia

Para sustentar essa virada digital, a Home Depot está reforçando seu quadro de profissionais de tecnologia e oferecendo salários altamente competitivos.

As faixas salariais registradas impressionam. Engenheiros de software seniores, por exemplo, podem ganhar até US$ 234 mil por ano. Já diretores de tecnologia chegam a receber até US$ 255 mil anuais.

Veja quanto ganham alguns cargos na área de tecnologia da Home Depot

Abaixo, alguns exemplos de salários base registrados nos pedidos de visto, que não incluem bônus, participação acionária ou benefícios extras:

Engenharia de Software:

Engenheiro Sênior: US$ 127.308 a US$ 160.000

Engenheiro Staff: US$ 139.315 a US$ 185.965

Engenheiro Principal: US$ 180.250 a US$ 197.219

Engenheiro Sênior Principal: US$ 210.000 a US$ 234.000



Ciência de Dados:

Cientista Associado: US$ 96.176 a US$ 110.000

Cientista de Dados: US$ 108.000 a US$ 140.000

Cientista Líder: US$ 165.000 a US$ 212.180

Gerente Sênior de Ciência de Dados: US$ 165.900 a US$ 216.000



Gestão de Produtos:

Gerente de Produto: US$ 97.850 a US$ 117.604

Gerente Sênior de Produto: US$ 139.050 a US$ 147.490

Gerente de Gestão de Produto: US$ 153.000 a US$ 183.000

Pesquisa Operacional e Supply Chain:

Analista de Planejamento de Estoque: US$ 70.000

Analista de Dados de Supply Chain: US$ 73.000 a US$ 82.000

Analista Sênior de Supply Chain: US$ 90.000 a US$ 100.783

Gerente de Análises e Decisões Online: US$ 130.000 a US$ 154.577



Cargos de Diretoria:

Diretor de Merchandising Online: US$ 190.000

Diretor de Análises e Inteligência de Negócios: US$ 206.000

Diretor de Tecnologia: US$ 235.000 a US$ 255.000

