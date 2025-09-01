Multinacional paga até US$ 234 mil para engenheiros de software e aposta alto em IA

IA e dinheiro; OpenAI; Lucro (Imagem gerada por IA/Freepik)
Redatora
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16h48.
Maior rede de materiais de construção do mundo, a Home Depot está passando por uma transformação digital silenciosa — mas profunda.
A empresa, tradicionalmente associada a itens como madeira, tinta e ferramentas, vem ampliando agressivamente sua força de trabalho em tecnologia e investindo pesado em inteligência artificial e aprendizado de máquina.
Tudo isso com o objetivo de modernizar suas lojas, otimizar a cadeia de suprimentos e entregar experiências mais eficientes para clientes e parceiros. As informações foram retiradas do site Business Insider.
Para sustentar essa virada digital, a Home Depot está reforçando seu quadro de profissionais de tecnologia e oferecendo salários altamente competitivos.
Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
As faixas salariais registradas impressionam. Engenheiros de software seniores, por exemplo, podem ganhar até US$ 234 mil por ano. Já diretores de tecnologia chegam a receber até US$ 255 mil anuais.
Abaixo, alguns exemplos de salários base registrados nos pedidos de visto, que não incluem bônus, participação acionária ou benefícios extras:
Engenharia de Software:
Ciência de Dados:
Gestão de Produtos:
Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais
Pesquisa Operacional e Supply Chain:
Cargos de Diretoria:
Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul
A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.
As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.
INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS