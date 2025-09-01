Carreira

Multinacional paga até US$ 234 mil para engenheiros de software e aposta alto em IA

Rede investe em tecnologia, IA e machine learning para transformar logística e experiência do cliente

IA e dinheiro; OpenAI; Lucro (Imagem gerada por IA/Freepik)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16h48.

Maior rede de materiais de construção do mundo, a Home Depot está passando por uma transformação digital silenciosa — mas profunda. 

A empresa, tradicionalmente associada a itens como madeira, tinta e ferramentas, vem ampliando agressivamente sua força de trabalho em tecnologia e investindo pesado em inteligência artificial e aprendizado de máquina. 

Tudo isso com o objetivo de modernizar suas lojas, otimizar a cadeia de suprimentos e entregar experiências mais eficientes para clientes e parceiros. As informações foram retiradas do site Business Insider.

Salários milionários para atrair talentos em tecnologia

Para sustentar essa virada digital, a Home Depot está reforçando seu quadro de profissionais de tecnologia e oferecendo salários altamente competitivos.

As faixas salariais registradas impressionam. Engenheiros de software seniores, por exemplo, podem ganhar até US$ 234 mil por ano. Já diretores de tecnologia chegam a receber até US$ 255 mil anuais.

Veja quanto ganham alguns cargos na área de tecnologia da Home Depot

Abaixo, alguns exemplos de salários base registrados nos pedidos de visto, que não incluem bônus, participação acionária ou benefícios extras:

Engenharia de Software:

  • Engenheiro Sênior: US$ 127.308 a US$ 160.000

  • Engenheiro Staff: US$ 139.315 a US$ 185.965

  • Engenheiro Principal: US$ 180.250 a US$ 197.219

  • Engenheiro Sênior Principal: US$ 210.000 a US$ 234.000

Ciência de Dados:

  • Cientista Associado: US$ 96.176 a US$ 110.000

  • Cientista de Dados: US$ 108.000 a US$ 140.000

  • Cientista Líder: US$ 165.000 a US$ 212.180

  • Gerente Sênior de Ciência de Dados: US$ 165.900 a US$ 216.000

Gestão de Produtos:

  • Gerente de Produto: US$ 97.850 a US$ 117.604

  • Gerente Sênior de Produto: US$ 139.050 a US$ 147.490

  • Gerente de Gestão de Produto: US$ 153.000 a US$ 183.000

Pesquisa Operacional e Supply Chain:

  • Analista de Planejamento de Estoque: US$ 70.000

  • Analista de Dados de Supply Chain: US$ 73.000 a US$ 82.000

  • Analista Sênior de Supply Chain: US$ 90.000 a US$ 100.783

  • Gerente de Análises e Decisões Online: US$ 130.000 a US$ 154.577

Cargos de Diretoria:

  • Diretor de Merchandising Online: US$ 190.000

  • Diretor de Análises e Inteligência de Negócios: US$ 206.000

  • Diretor de Tecnologia: US$ 235.000 a US$ 255.000

