Empresa ganha 38% em eficiência nas entregas com IA que otimiza desenvolvimento de software

Em um cenário em que a demanda por desenvolvedores cresce e a escassez de talentos em tecnologia ainda é um desafio global, a Inteligência Artificial tem se consolidado como uma aliada estratégica para os times de TI.

Projeções da consultoria Gartner indicam que, até 2026, mais de 80% das empresas de software utilizarão assistentes baseados em IA em suas operações, um salto em relação a menos de 10% em 2023. Esse movimento reflete como a IA não só melhora a eficiência, mas também transforma processos de trabalho.

O Grupo Porto, em parceria com a CI&T, investiu nessa transformação ao incorporar IA ao Flow, plataforma que orquestra agentes de inteligência artificial para automatizar etapas do ciclo de desenvolvimento de software, aprimorando os processos em diferentes contextos. O resultado foi um aumento de 38% na eficiência das entregas e uma economia de 18% no tempo das tarefas, além da reconfiguração de papéis nas equipes, que promoveu maior produtividade.

Outro ganho importante foi na qualidade técnica das soluções. Em um exemplo, a CI&T conseguiu resolver 79 problemas de qualidade de código em sistemas legados em apenas um dia, além de melhorar a cobertura de testes unitários em 30% e os testes end-to-end (E2E) em 17%.

Marcos Fernandes, CTO da CI&T, destaca que a IA não só otimiza tarefas, mas também transforma o papel dos desenvolvedores, permitindo que se concentrem em atividades mais estratégicas. O Flow, nesse caso, permite orquestrar agentes de IA para automatizar etapas como escrita e revisão de código, automação de testes e análise de sistemas legados, sempre com a supervisão humana.

A parceria também gerou ganhos culturais, como maior previsibilidade nos projetos e estabilidade nas equipes, além de aumentar o engajamento dos desenvolvedores ao permitir que eles se dediquem a tarefas mais impactantes. A experiência revela que, quando aplicada com propósito, a IA pode acelerar entregas e tornar as organizações mais resilientes.

Danillo Scoralick, Superintendente de Engenharia de Software da Porto, afirmou que “ferramentas de GenAI estão impulsionando a produtividade, elevando a qualidade das entregas e garantindo aderência às melhores práticas de desenvolvimento”.