Humane demite 4% dos funcionários antes de lançar seu AI Pin

A Humane, startup de tecnologia que ganhou destaque por apresentar um wearable com inteligência artificial (IA), confirmou esta semana a demissão de 4% de sua equipe. Segundo o The Verge, a medida visa a redução de custos.

Os cortes, que afetaram dez colaboradores, ocorrem em um momento crucial para a empresa, que está às vésperas de enviar seu primeiro produto ao mercado: um pin sem tela, alimentado por IA, que será vendido por US$ 699, e apresentado como um substituto para smartphones.

Recentemente, a liderança da Humane informou aos funcionários sobre a redução dos orçamentos para o ano corrente. Esta informação vem de uma fonte que preferiu manter o anonimato.

O que faz a Humane

A empresa, que já levantou mais de US$ 200 milhões em financiamento de figuras proeminentes do Vale do Silício, incluindo Sam Altman, CEO da OpenAI, foi fundada em 2019 por Bethany Bongiorno e seu marido, Imran Chaudhri, ambos com extensas carreiras na Apple.

Seu principal produto, o AI Pin, foi revelado ao público em novembro após um período de grande expectativa e sigilo.

Atualmente, está disponível para pré-encomenda, com entregas programadas para começar em março.

A decisão de reduzir a equipe surge como um movimento estratégico da Humane, visando alinhar seus recursos com as expectativas do mercado e o planejamento estratégico para o lançamento de seu aguardado produto.