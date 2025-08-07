Inteligência Artificial

GPT-5: quanto custa usar a nova IA do ChatGPT? Veja preços

Versão Plus dá acesso ao modelo por US$ 20 mensais; plano Pro custa US$ 200

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17h04.

A OpenAI lançou nesta quinta, 7, o GPT-5, nova versão do chatbot de inteligência artificial usado no ChatGPT. O uso do modelo será ilimitado para quem assinar os planos Pro (US$ 200/mês), Teams (US$ 25/mês no anual ou US$ 30/mês no mensal) e Enterprise.

O modelo também estará disponível para usuários do plano Plus, de US$ 20 mensais, com algumas limitações. A nova versão inclui funções como GPT-5 thinking, visualização de cadeia de raciocínio e geração gráfica de conceitos.

Segundo a OpenAI, o GPT-5 tem 45% menos erros factuais do que o GPT-4o e 80% menos em relação ao GPT-3.5.

OpenAI lança GPT-5 com acesso gratuito e promete desempenho de "especialistas com doutorado"

