Pesquisa Quaest: medo da volta dos Bolsonaro supera o de um novo mandato de Lula

RESUMO ＋ Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que 44% dos brasileiros têm mais medo de uma eventual Presidência de Flávio Bolsonaro (PL), contra 42% que temem um quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É a primeira vez desde agosto que o receio de um governo Bolsonaro supera numericamente o de uma nova gestão petista. Nas intenções de voto para o segundo turno, marcado para domingo, 25, Flávio tem 45% e Lula, 44%, resultado que configura empate técnico. A rejeição a Lula caiu de 53% para 47% em uma semana.

O eleitorado brasileiro tem mais medo do retorno de um membro da família Bolsonaro à Presidência do que de um novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21. Dos entrevistados, 44% afirmaram ter mais receio de uma eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 42% temem um quarto governo de Lula.

Essa é a primeira vez desde a pesquisa da Quaest divulgada no dia 14 de agosto em que, numericamente, há mais medo de uma presidência de um Bolsonaro do que de Lula. Na pesquisa da semana passada, as taxas referentes a ambos os candidatos estavam empatadas em 43%.

Além do dado referente ao temor, a rejeição às candidaturas dos presidenciáveis também apresentou mudanças neste levantamento.

Em uma semana, a rejeição ao presidente Lula caiu seis pontos percentuais, passando de 53% para 47%. Considerando a margem de erro de 2%, isso coloca a rejeição ao petista como abaixo da metade do eleitorado.

Já os eleitores que afirmam que não votariam de jeito nenhum em Flávio caíram de 54% para 52%, variação dentro da margem de erro.

Flávio tem 45% e Lula tem 44% das intenções de votos para o segundo turno

A pesquisa da Quaest desta quarta-feira também apresentou as intenções de votos das pessoas para o segundo turno, que ocorre neste domingo, 25. O senador do PL registra 45% das intenções de voto e o presidente petista tem 44%.

Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Os indecisos somam 2% e os eleitores que afirmam que vão votar em branco, nulo ou não vão votar somam 9%.

Na comparação com o levantamento divulgado no dia 14 de outubro, Flávio oscilou de 46% para 45%, enquanto o atual presidente se manteve com 44% das intenções de voto. Os dois já estavam em empate técnico na última semana.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados, Lula e Flávio estão numericamente empatados, com 40% cada. O número de indecisos saltou de 7% para 14% em apenas uma semana. Branco, nulo e não vai votar caiu de 8% para 6%.

Confira as intenções de voto registradas pela Quaest:

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Indecisos: 2%

Como foi realizada a pesquisa Quaest

O levantamento ouviu 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O registro junto à Justiça Eleitoral foi feito sob o código BR-08535/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa Quaest para o segundo turno? ＋ Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45% das intenções de voto, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 44%, segundo pesquisa Quaest divulgada em 21 de outubro de 2026. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Quem os brasileiros mais temem ver na Presidência, Lula ou Flávio Bolsonaro? ＋ Segundo a Quaest, 44% dos entrevistados têm mais receio de uma eventual Presidência de Flávio Bolsonaro, enquanto 42% temem um quarto mandato de Lula. É a primeira vez desde agosto que o temor de um presidente da família Bolsonaro supera numericamente o de uma nova gestão petista.

A rejeição a Lula caiu na pesquisa Quaest? ＋ Sim. A parcela dos entrevistados que afirma que não votaria em Lula de jeito nenhum caiu de 53% para 47% em uma semana. A variação é de seis pontos percentuais; considerando a margem de erro de dois pontos, o resultado atual fica abaixo da metade do eleitorado.

Qual é a rejeição de Flávio Bolsonaro? ＋ Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum, ante 54% na semana anterior. A oscilação de dois pontos percentuais está dentro da margem de erro da pesquisa.

Como estão as intenções de voto espontâneas para Lula e Flávio? ＋ Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem com 40% cada. A parcela de indecisos subiu de 7% para 14% em uma semana, enquanto branco, nulo e eleitores que não pretendem votar passaram de 8% para 6%.

Quando será o segundo turno das eleições presidenciais de 2026? ＋ O segundo turno está marcado para domingo, 25 de outubro de 2026.