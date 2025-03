Google libera nova função em Android que permite IA controlar partes do celular

O Google começou a lançar novos recursos do Gemini Live, inteligência artificial que permite conversas mais aprofundadas com o chatbot do Google nos smartphones. Com o novo recurso, o Gemini poderá ver a tela do celular e responder perguntas em tempo real, confirmou um porta-voz do Google ao site de notícias The Verge.

Há um registro de um usuário Android ativando a camada do Gemini e vendo um botão “Compartilhar tela com Live". Em baixo dele, outro botão diz: "Perguntar sobre a tela".

O mesmo usuário, que usava um telefone da Xiaomi e era assinante do Google One, também teve acesso a capacidades em tempo real da câmera, que pode ser acessado ao abrir a interface completa do Gemini Live e iniciar um vídeo ao vivo.

Um dia depois o mesmo usuário postou outro vídeo dizendo que era uma pequena demonstração do Projeto Astra, do Google. Segundo o The Verge, o recurso demonstrado faz parte da capacidade leitura de tela, que já havia sido anunciada pela big tech.

Os recursos vêm um ano após o Google demonstrar o Projeto Astra, que explora novos usos para assistentes de IA. Em março durante o evento MWC em Barcelona, Espanha, a empresa havia mostrado as capacidades das ferramentas live video e compartilhamento de tela.

Na época, o Google havia informado também que os recursos ficariam disponíveis a partir do fim do mês para usuários do Google One AI Premium ou do Gemini Advanced.

O segundo recurso anunciado pelo Google no MWC, o live video, permite que o Gemini interprete o feed do smartphone em tempo real e responda perguntas a respeito.