9 em cada 10 brasileiros travam na hora de executar ideias com IA — você está nessa média?

No Brasil, a inteligência artificial já desperta interesse amplo, mas ainda esbarra em um obstáculo básico: execução.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva em parceria com a OpenAI, empresa dona do ChatGPT, 98% dos brasileiros afirmam conhecer ao menos uma ferramenta de IA e 87% dizem já ter utilizado algum aplicativo ou site do segmento. O problema começa quando as ideias precisam sair do papel.

A lacuna não está na criatividade, mas na capacidade de transformar conceitos em soluções reais. E isso tem impacto direto na produtividade e na competitividade profissional.

Nesse cenário, dominar a aplicação da IA passa a ser menos diferencial e mais pré-requisito.

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Ideias não faltam — execução, sim

Segundo levantamento da Microsoft em parceria com a LinkedIn, cerca de 90% dos profissionais brasileiros afirmam ter ideias de como usar inteligência artificial no trabalho, mas não conseguem implementá-las na prática.

O dado revela uma contradição importante: enquanto o interesse cresce rapidamente, a adoção efetiva ainda é limitada. A principal barreira apontada é a falta de conhecimento técnico e de treinamento adequado.

Relatório da McKinsey reforça esse cenário ao apontar que empresas que investem em capacitação em IA têm até 40% mais chances de capturar valor real com a tecnologia. Ou seja, não basta ter acesso às ferramentas — é preciso saber operá-las estrategicamente.

O novo analfabetismo digital

A dificuldade de execução com IA já começa a ser tratada como uma nova forma de analfabetismo no ambiente corporativo. Não se trata mais de saber usar tecnologia básica, mas de compreender como integrá-la aos processos de negócio.

De acordo com o World Economic Forum, habilidades relacionadas à inteligência artificial e análise de dados estão entre as mais demandadas até 2027. Ainda assim, a formação profissional não acompanha a velocidade dessa transformação.

Na prática, isso cria um desalinhamento entre o potencial da tecnologia e a capacidade das equipes de utilizá-la.

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