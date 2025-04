Lucro do Google no primeiro trimestre supera expectativas; ação avança mais de 4%

As ações da Alphabet, dona do Google e do YouTube, negociam em forte alta nas negociações pós-mercado, em reação à divulgação dos resultados do primeiro trimestre, que vieram bem acima das expectativas.

O desempenho foi puxado por receitas com publicidade maiores que o esperado e melhora nas margens, principalmente no segmento de computação em nuvem. Os papéis sobem mais de 4% depois de terem ganhado 2,5% no dia.

O lucro por ação subiu 88%, saindo de US$ 1,89 no primeiro trimestre do ano passado para US$ 2,81 neste ano, acima do consenso de US$ 2,01 de Wall Street.

A receita no período chegou a US$ 90,23 bilhões, alta de 12%. O faturamento com anúncios, que representa 75% do geral, aumentou 8,5%, para US$ 66,89 bilhões no trimestre – uma desaceleração em relação ao aumento de 10,7% dos três meses anteriores, mas acima das expectativas dos analistas de um aumento de 7,7%.

A unidade de cloud, de serviços em nuvem, a receita avançou 28% para US$ 12,26 bilhões. Mas a rentabilidade aumentou significativamente, e o lucro operacional avançou 142%.

Ainda que em menor magnitude, o aumento da rentabilidade foi generalizado, com as margens operacionais consolidadas da companhia chegando a 33,9%, contra 31,6% um ano antes.