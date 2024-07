Globo aposta em IA e realidade aumentada para incrementar cobertura olímpica

A Globo, maior emissora que cobre as Olimpíadas no Brasil, apostou em tecnologia para inovar na cobertura olímpica deste ano. O estúdio onde vão acontecer as gravações dos programas inéditos ‘Ça Va Paris’, no SporTV, e ‘Central Olímpica’, na TV Globo, conta com ferramentas de IA e realidade aumentada para trazer Paris um pouco mais perto do público brasileiro.

Ao invés de mostrar a Torre Eiffel, a Globo decidiu mostrar ao público brasileiro como é a vista de dentro do símbolo da cidade. Para exibir a vista de Paris, são quase 150 m² de LED, a mesma tecnologia usada na Esfera, em Las Vegas, numa resolução de 16K. Foram dois anos de desenvolvimento para a conclusão deste projeto.

A tecnologia que se exibe na tela também simula o movimento do sol, clima, iluminação e toda a vida da cidade, ou seja, vai mostrar exatamente como está o clima em Paris sem precisar de uma transmissão em vídeo real do momento. “O nosso objetivo é promover uma imersão ultrarrealista, fazendo com que os brasileiros se sintam dentro das Olimpíadas”, explica Paulo Rabello, Diretor do Hub de Operações de Conteúdo da Globo. “[O público] vai ficar na dúvida: será que os apresentadores estão lá, será que não?”

Além da vista parisiense, o estúdio olímpico também contará com recursos de inteligência artificial, usada para transformar fotos e vídeos feitos por satélite em projeção 3D. Outra técnica, chamada Gaussian Splatting, permitirá rapidamente transformar imagens em 2D – como, por exemplo, a foto de um atleta brasileiro com uma medalha – em elementos 3D, que aparecerão ao lado dos apresentadores durante o programa.

Serão 16 equipes de reportagem em Paris e uma no Taiti, onde acontecerão as disputas do surfe, em mais de 200 horas de transmissão (cerca de 12 horas/dia). Os apresentadores Tadeu Schmidt e Fernanda Garay vão comandar a ‘Central Olímpica’, enquanto Andre Rizek apresentará o ‘Ça Va Paris’. Everaldo Marques, Natalia Lara e o atleta paralímpico Fernando Fernandes compõem o time de mais de 100 comentaristas. A transmissão da cobertura olímpica conta com patrocínio de grandes marcas como Claro, Corona, Hellmann's, Petrobras, Havaianas, Esportes da Sorte, Apple e mais.